Come pulire gli schermi digitali senza usare detergenti specifici

Lo schermo del televisore, così come quello del computer, dello smartphone e del tablet, sono dei veri e propri cattura polvere. Briciole, piccoli granelli, ma anche le ditate, lasciano impronte difficili da rimuovere sugli schermi digitali che ormai "popolano" le nostre case. Come rimuoverli senza danneggiare i preziosi dispositivi? Oggi ti parliamo di un modo che ti permetterà di mantenerli brillanti.

Pulire gli schermi digitali senza rovinarli

Lo schermo del televisore, quello del pc, ma anche lo smartphone e il tablet tendono ad accumulare polvere e sporco. Nel caso di tablet e altri dispositivi touch screen poi anche le ditate lasciano tracce ben visibili. Eppure questi apparecchi sono ormai sempre più presenti nelle nostre case, e ormai gli schermi si trovano persino sullo sportello del frigorifero o del forno. Ma come pulirli senza danneggiarli? Il metodo che ti suggeriamo non solo ti permetterà di avere sempre schermi brillanti, ma anche di ottenere questi risultati con un prodotto economico che sicuramente hai già in casa.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un po’ d'acqua distillata e una vecchia maglietta in cotone (pulita).

Dopo aver spento il dispositivo e aver scollegato la presa dalla corrente inizia a passare la maglietta asciutta su tutta la superficie. Questo ti permetterà di eliminare la polvere superficiale ed evitare che i granelli possano poi graffiare lo schermo. Fatto questo metti un po' di acqua distillata in uno spruzzino e vaporizzala sulla maglietta. Evita di spruzzare direttamente il prodotto sullo schermo per evitare che parte del liquido penetri all'interno dell'apparecchio. Strofina con la maglietta inumidita il vetro, facendo attenzione a non esercitare troppa pressione, e lascia asciugare all'aria.

Pulizia schermi digitali, cosa evitare

Come hai potuto vedere pulire gli schermi digitali non è affatto complicato. Ci sono però alcune cose a cui dovrai prestare attenzione, e che molto spesso causano il deterioramento dei dispositivi. Tra gli errori più comuni che vengono fatti nella pulizia schermo ci sono sicuramente:

impiego di detergenti non idonei, che possono danneggiare in modo permanente l'intero dispositivo

infiltrazione di liquidi all'interno, che danneggiano i circuiti del dispositivo tecnologico

utilizzo di salviette imbevute per le pulizie domestiche, fazzoletti di carta o strofinacci di stoffa ruvidi, "responsabili" di graffi sulla superficie dello schermo

Adesso che sai come pulire gli schermi dei tuoi dispositivi tecnologici (e cosa non fare assolutamente), non ti rimane che scollegare gli elettrodomestici dalla presa e iniziare: i tuoi apparecchi saranno tutti puliti e brillanti in pochi minuti!