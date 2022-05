Bonus da 200 euro: cos'è e come funziona per redditi fino a 35 mila euro?

Che cos'è il bonus da 200 euro e come funziona? Ecco tutte le ultime novità introdotte dal Governo per aiutare le famiglie e contrastare l'inflazione grazie al decreto aiuti da 14 miliardi varato lunedì sera dal Consiglio dei ministri.

Il decreto aiuti: la novità del bonus da 200 euro

Nella serata del 2 maggio 2022 il Governo ha dato il via libera a una serie di provvedimenti ribattezzato "Decreto aiuti" con uno stanziamento complessivo di 14 miliardi. Tra di essi sono previste diverse iniziative importanti che andranno ad alleviare, almeno in parte, i problemi creati dal rincaro dei prezzi del carburante e dall'aumento delle bollette oltre che, di conseguenza, dall'aumento del costo dei beni di prima necessità. Alcune delle iniziative varate prevedono ad esempio:

il taglio delle accise sui carburanti fino all'8 luglio

il bonus bollette "retroattivo" per chi ha un Isee sotto i 12 mila euro

il Superbonus per villette unifamiliari prorogato fino al 30 settembre

bonus da 200 euro per pensionati, dipendenti e autonomi

Che cos'è il bonus da 200 e chi ne ha diritto?

Il bonus da 200 euro di cui ora tutti parlano non è altro che in bonus “una tantum” - che viene erogato una sola volta in un'unica soluzione - creato ad hoc per contrastare l'inflazione ed aiutare le famiglie a contrastare i rincari degli ultimi tempi che hanno portato a crescere i prezzi delle bollette e anche delle varie materie prime.

Si tratta di una importante agevolazione che spetta a lavoratori e pensionati sotto i 35 mila euro di reddito. Ebbene sì ad averne diritto saranno lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche pensionati con un reddito inferiore ai 35 mila euro.

Come e quando si potrà ricevere il bonus da 200 euro? Occorrerà fare domanda. A quanto previsto nessuno degli aventi diritto dovrà inoltrare alcuna domanda. Il bonus verrà erogato in automatico a luglio a tutti i pensionati mentre a giugno dai vari datori di lavoro dei dipendenti.

Le imprese potranno infatti recuperare l’importo dato ai dipendenti aventi diritto durante il primo pagamento di imposta possibile. Ripetiamo dunque che i 200 euro saranno versati direttamente in busta paga mentre per i pensionati, invece, i soldi arriveranno direttamente dall'Inps. La modalità sarà differente - come presumibile - per i lavoratori autonomi per i quali deve essere individuato invece il meccanismo di erogazione.