Come consumare meno usando valvole termostatiche: il risparmio in un anno

Conosciamo meglio le valvole termostatiche e impariamo a regolarle in modo da consumare meno e risparmiare sulla bolletta.

Risparmiare con le valvole termostatiche: come regolarle?

Chi non vorrebbe risparmiare sui consumi del riscaldamento? Le bollette sono salate e abbassare di qualche grado la temperatura potrebbe non bastare per stare al caldo senza spendere una somma esagerata. Ecco quindi che potrebbe rivelarsi estremamente utile uno strumento che non tutti conoscono bene: le valvole termostatiche. Si tratta di accessori che si possono installare direttamente sui caloriferi di casa o gestibili anche via wi-fi in base ai modelli. A cosa servono le valvole termostatiche? Stiamo parlando di termostati in grado di percepire la variazione di calore nell'ambiente e, così facendo, permettono di regolare automaticamente il passaggio di acqua calda al radiatore, mantenendo così una temperatura fissa nella stanza.

Ovviamente la temperatura possiamo impostarla noi stessi tramite la testa termostatica a seconda dei nostri gusti. Raggiunta la quota desiderata, la valvola interromperà il passaggio di acqua calda al radiatore, permettendo così un notevole risparmio sui consumi e sulla bolletta. Ma come va regolata una valvola termostatica? Tutto dipende dall'ambiente di casa in cui è collocato il relativo calorifero; in cucina e in soggiorno, che sono le stanze solitamente più usate, va impostata una temperatura massima di 20 gradi, mentre nelle stanze di passaggio l'ideale è tra i 16 e i 18 gradi. Per quanto riguarda il bagno invece si può pensare a una temperatura anche più alta e gradevole, anche perché è la stanza in cui ci si spoglia per lavarsi. Un corretto utilizzo delle valvole termostatiche garantisce un risparmio che va dal 10 al 20% sulla bolletta, ma in certi casi si può arrivare anche al 30%.

A incidere sul risparmio è sicuramente il modo in cui il calore viene propagato nei vari ambienti, ma ovviamente anche il modello dell'accessorio è importante. Quelle più tecnologiche sono certamente le più efficienti, ma anche le più costose. Ma non disperate, perché un altro grande vantaggio delle valvole termostatiche è l'ecobonus 65%. Se l'installazione delle valvole avviene contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza, caldaie a condensazione o con impianti geotermici a bassa entalpia, si ha diritto a una detrazione del 65% delle spese sostenute. Se invece le valvole vengono installate senza la sostituzione dell'impianto, la detrazione fiscale può comunque arrivare al 50%.