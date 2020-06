Clima rovente sull'Italia: punte di 40 gradi al Sud e Isole

Anche martedì sole e caldo in gran parte d’Italia a causa della presenza dell’alta pressione che, piano piano, sta trascinando sull’Italia una massa d’aria molto calda di origine tropicale: nelle prossime ore sono attese quindi punte fino a 35-36 gradi. Il caldo andrà ulteriormente aumentando nei prossimi giorni, quando il nucleo più caldo della massa d’aria tropicale raggiungerà le Isole e il Sud, dove le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi. Parzialmente risparmiato dall’ondata di caldo intenso sarà il Nord, o quanto meno le regioni alpine e i settori di pianura più vicini alle Alpi: queste zone del Paese rimarranno infatti sotto l’influenza di più fresche e instabili correnti atlantiche, che porteranno anche un po’ di temporali, specie nelle giornate di mercoledì e venerdì.

Previsioni meteo per martedì. Martedì bello e soleggiato al Centro-Sud, Isole Maggiori, Emilia e Romagna. Giornata tra sole e nuvole sul resto del Nord, con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con picchi fino a 35-36 gradi al Centro-Sud e in Emilia. Venti in attenuazione, in generale deboli.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì ancora bello e soleggiato al Centro-Sud, Isole Maggiori, Emilia e Romagna. Nel resto del Nord giornata piuttosto nuvolosa, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in estensione, nella seconda parte del giorno, anche alle vicine zone di pianura; le piogge potrebbero risultare localmente anche intense. Temperature massime in lieve calo al Nordovest e Alpi Orientali, in generale stazionarie o in leggero aumento altrove.