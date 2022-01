Clima, rapporto Ue: gli ultimi 7 anni i più caldi di sempre

Unsplash: Kelly Sikkema

Gli ultimi sette anni sono stati dal 2014 i più caldi mai registrati. La temperatura nel 2021 è stata di 1,2 gradi più alta rispetto all’epoca preindustriale e di 0,3 rispetto alla media 1991-2020. A rivelarlo, e a lanciare l’allarme, è il rapporto annuale del Copernicus climate change service (C3S) dell’Unione europea, appena pubblicato.



L’Europa in particolare ha vissuto nel 2021 l’estate più torrida di sempre. Il simbolo è il picco storico di agosto con 48,8 gradi a Siracusa ma lo sono anche le disastrose alluvioni che hanno colpito Germania e Belgio e gli incendi in Italia e Grecia.



Gli aumenti repentini e da primato di temperatura hanno colpito anche altre macro-aree ad alta industrializzazione come Canada e Stati Uniti e la Cina. Anche in questo con gli incendi in California e le alluvioni nell’Henan sono state la prima drammatica conseguenza.



In media quest’anno non è stato il peggiore in assoluto, soprattutto per i primi cinque mesi. Il 2021 si piazza al quinto posto “in classifica”, superando il 2015 e il 2018 ma superando anche, e abbondantemente, tutti gli altri anni precedenti agli ultimi sette.



Preoccupano, stando alle analisi satellitari, i livelli delle emissioni di gas serra che tra i loro effetti hanno quello di “intrappolare” il calore nella nostra atmosfera. L’anidride carbonica è arrivata a una concentrazione di 414 parti per milione (in epoca preindustriale erano la metà) e 1.876 parti di metano per miliardo (tre volte quanto erano tre decenni fa). In entrambi i casi si tratta purtroppo di due nuovi record.



"Il 2021 è stato l'ennesimo anno di temperature estreme con l'estate più calda in Europa, ondate di caldo nel Mediterraneo, per non parlare delle alte temperature senza precedenti in Nord America”, commenta Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service. “Gli ultimi sette anni sono stati i sette più caldi mai registrati. Questi eventi sono un chiaro promemoria della necessità di cambiare i nostri comportamenti, fare passi decisi ed efficaci verso una società sostenibile e lavorare per ridurre le emissioni nette di carbonio".