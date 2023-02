Carnevale 2023 in Italia: i migliori eventi in programma, dove e quando

Il Carnevale è pronto a regalarci la sua atmosfera magica e di festa, fatta di maschere, colori, musica e tanto divertimento: ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere in Italia.

Carnevale 2023, gli eventi in Italia

Non conta l'età, che siate grandi o piccini il Carnevale vi conquisterà. D'altronde come si fa a resistere a questo clima festoso, di gioia, di scherzi, di goliardia che fa tornare bambini tutti, ma proprio tutti? In Italia il Carnevale è una tradizione seria e sono tantissimi i luoghi del nostro Paese in cui si celebra questa festa con maschere e carri allegorici. Vediamo insieme allora quali sono le date per gli appuntamenti più attesi per il Carnevale 2023 in Italia.

Carnevale di Venezia e di Viareggio

Partiamo ovviamente dallo storico e immancabile Carnevale di Venezia, i cui festeggiamenti sono cominciati il 4 febbraio e andranno avanti fino al 21 del mese. Quest'anno il tema nel capoluogo veneto sono i segni zodiacali, con il titolo "Take your time for the Original Signs". L'evento a Venezia è unico e speciale, è un tuffo in un mondo parallelo che si dirama tra i canali della città e le isole della laguna con spettacoli di ogni tipo diretti alle famiglie, agli adulti e ai bambini. L'edizione 2023 vede inoltre il grande ritorno dei carri allegorici che sfileranno su tutto il territorio della città.

A proposito di carri allegorici, potremmo non citare quelli celeberrimi del Carnevale di Viareggio? Quest'anno nella città toscana si celebrano i 150 anni di storia di questo fantastico evento e per l'occasione si è tenuta una grande cerimonia d'apertura il 4 febbraio. L'edizione del 2023 prevede 6 sfilate di carri e maschere, di cui la prima già tenutasi il 4 febbraio e le successive da svolgersi domenica 12, giovedì 16 (per il Giovedì grasso), domenica 19, martedì 21 (per il Martedì grasso) e sabato 25; nell'ultimo giorno, alle 17, verrà proclamato il carro vincitore di ogni categoria.

Dove festeggiare il Carnevale? Le altre città

È mancato per 3 anni, ma finalmente torna anche il Carnevale di Ivrea, accompagnato dalla storica e famosissima battaglia delle arance. Dal 16 al 21 febbraio dunque Ivrea si arricchirà di eventi e manifestazioni con cortei storici, gran balli, fuochi pirotecnici e degustazione di piatti tipici, oltre ovviamente alla già citata battaglia delle arance che rende celebre e famoso in tutto il mondo questo Carnevale. Seppure l'inaugurazione ci sia stata il 6 gennaio con la marcia dei Pifferi e Tamburi, gli eventi carnevaleschi partiranno il 16 febbraio con il clou tra il 18 e il 21.

Il Carnevale di Putignano, in Puglia, è il più antico d'Europa: risale addirittura al 1294 e tradizionalmente comincia nel giorno di Santo Stefano, il gran finale si festeggia il Martedì grasso. Lo scenario notturno avrà come tema quest'anno "Tutta un'altra fiaba" e i festeggiamenti di questa 629esima edizione si chiuderanno proprio martedì 21 con lo scoccare dei 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni, ma ci sarà una data aggiuntiva sabato 25, perché di festeggiare non si è mai sazi. Le giornate più vivaci del Carnevale di Putignano 2023 sono il 4, il 12, il 19, il 21 e appunto il 25 febbraio.

Non come Putignano, ma ugualmente molto antico è il Carnevale di Fano, nato nel 1374 e che continua ad allietare il grande pubblico che ogni anno accorre nella cittadina marchigiana. Quest'anno comincia il ciclo intitolato "In viaggio col Vulón" che durerà per 4 edizioni e che nel 2023 ha il nome specifico di "Spazio all'Arte!". I festeggiamenti andranno avanti per 3 weekend caratterizzati dalle tipiche sfilate dei carri allegorici, ma anche dal getto dei dolciumi, dal carnevale dei bambini e tanto altro divertimento. Ogni venerdì si potrà assistere a spettacoli dal vivo, mentre il sabato sarà dedicato alle famiglie e ai giovani. Insomma, a Carnevale in Italia non ci si può proprio annoiare!