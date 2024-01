Capodanno lunare 2024, quando si festeggia e perché

Conosciuto anche come Capodanno cinese o Festa di Primavera, il capodanno lunare è una festività tradizionale cinese che celebra l'inizio del nuovo anno calcolato in base ai cicli lunari. Ma quando si celebra e perché? Scopriamolo insieme.

Capodanno cinese 2024, quando inizia?

Si avvicina il Capodanno cinese 2024 e molti Paesi dell'Asia centrale si preparano a festeggiare questa ricorrenza con rituali, danze e celebrazioni che segneranno l'inizio del nuovo anno lunare. Non solo la Cina, ma anche la Corea del Sud, il Vietnam e molti altri Paesi dell'Estremo Oriente "vivono" i giorni di festeggiamenti in maniera molto sentita. Proprio così, perché questo capodanno - a differenza del nostro basato sul calendario gregoriano - ha una durata di oltre due settimane.

Questa non è la sola differenza con il capodanno occidentale, perché quello cinese - basandosi sul calendario lunare - non ha una data fissa. Appare quindi più che legittimo chiedersi quando inizierà quest'anno. Ebbene il Capodanno cinese 2024 si aprirà al sorgere della seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno, ovvero il prossimo 10 febbraio, anche se la tradizione vuole che i festeggiamenti inizino la vigilia, con il tradizionale cenone di Capodanno. A partire da questa data entreremo nell'anno del Drago, figura mitologica particolarmente cara al popolo orientale.

A mezzanotte migliaia di fuochi d'artificio illuminano il cielo nella Terra del Dragone. Questo evento rappresenta una vera e propria sfida per molte famiglie, poiché la credenza popolare vuole che la fortuna "baci" nel nuovo anno quelle che riusciranno a fare i botti più rumorosi.

Capodanno lunare 2024, quanto dura?

Il Capodanno Cinese dura 16 giorni, considerando anche i festeggiamenti previsti per la vigilia, e termina con la celebre Festa delle Lanterne prevista per il 25 febbraio.

La prima settimana del capodanno lunare vedrà scuole e uffici chiusi in tutta la Cina, e il giorno di Capodanno i cinesi si recheranno a far visita ai parenti più anziani, portando loro regali e buste rosse. Il secondo giorno del nuovo anno cinese saranno invece le figlie sposate a recarsi a trovare i genitori, portando dei regali. Dal terzo giorno le famiglie si dedicheranno alle prime pulizie dell'anno, lasciate indietro i primi due giorni per non rischiare di "spazzare via" la buona sorte.

Per tutta la durata del Capodanno lunare nastri e fiocchi rossi coloreranno le strade, le case e i negozi, facendo da cornice a molte manifestazioni folcloristiche. Tra queste ricordiamo la danza del leone, la danza del drago, il matrimonio di un imperatore e la tradizionale Festa delle Lanterne, che si terrà il 25 febbraio e segnerà ufficialmente la fine del capodanno cinese 2024.

Perché si festeggia il Capodanno lunare?

Il Capodanno Cinese si festeggia per dare il benvenuto al nuovo anno e salutare quello passato. Il significato quindi non è molto lontano da quello del Capodanno occidentale. La festa ha origini molto antiche, e nasce come buon auspicio per il raccolto del nuovo anno. In origine era infatti segnata da una vera e propria richiesta agli Dei affinché rendessero il raccolto buono per il periodo successivo. Celebrare il Capodanno lunare significa ancora oggi auspicarsi fortuna e prosperità per il nuovo anno.

Le popolazioni orientali - come prevede la tradizione - sono solite fare festa con fuochi d'artificio, lanterne e addobbi di colore rosso che vengono appesi nelle case e per le strade. La tradizione dei botti e degli addobbi di colore rosso sembra dovuta alla leggenda che avvolge la nascita del capodanno lunare, secondo la quale la festività coinciderebbe con il risveglio del mostro Nian, che ogni dodici mesi si destava per terrorizzare la popolazione. Poiché nella credenza popolare questo mostro temeva il rosso, il fuoco, e i rumori forti, i cittadini pensarono di utilizzare queste "armi" per neutralizzare i suoi poteri.

Nei giorni di festa le persone si riuniscono ancora oggi con familiari e amici per il tradizionale cenone, ma anche per rendere omaggio alle divinità e ai propri antenati. La pulizia profonda delle abitazioni che viene eseguita a partire dal terzo giorno del nuovo anno lunare serve a scacciare le energie negative e far posto a felicità e prosperità portate dal nuovo anno.

Capodanno cinese nel mondo

Il capodanno cinese rappresenta per il mondo orientale un periodo di festa, e viene festeggiato - oltre che nei Paesi asiatici - anche dalle diverse comunità cinesi che si trovano in altre zone del mondo. Le celebrazioni tipiche di questa ricorrenza le ritroviamo infatti anche in molte città italiane, come Milano e Roma, ma anche in molte altre parti del mondo. A Londra - ad esempio - per l'occasione saranno addobbati il quartiere di Chinatown e a Trafalgar Square.