Cambio gomme invernali 2024: quando scatta l'obbligo e cosa si rischia

La data in cui effettuare il cambio gomme 2024 si avvicina e molti automobilisti non potranno mancare a questo appuntamento per poter circolare in sicurezza ed evitare pesanti sanzioni. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul cambio pneumatici 2024.

Cambio gomme invernali, quando farlo

Con l’approssimarsi della stagione invernale il cambio gomme diventa un'operazione fondamentale per garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni. Le gomme invernali non solo sono un obbligo di legge, ma rappresentano anche un investimento importante in termini di sicurezza stradale, quando le condizioni climatiche rendono l'asfalto più scivoloso.

Nel nostro Paese la normativa prevede l’obbligo di montare gomme invernali (o avere catene a bordo) dal 15 novembre al 15 aprile. Gli esperti tuttavia consigliano di procedere con la sostituzione degli pneumatici non appena le temperature sfiorano i 7 gradi. In queste condizioni le gomme estive iniziano a perdere efficacia e aumentano i rischi di perdita di aderenza.

Ne deriva che, sebbene la legge italiana preveda date ben precise, un comportamento coscienzioso potrebbe indurre gli automobilisti che vivono in zone montuose o nel Nord Italia ad "anticipare" il cambio gomme già ai primi di novembre. Quelli che vivono lungo le zone costiere o al Sud invece, potranno tranquillamente attendere la data del 15 novembre qualora le condizioni meteo lo consentano.

Comunque sia tutti dovranno "equipaggiare" il proprio veicolo e renderlo idoneo ad affrontare strade innevate e ghiacciate entro il 15 novembre. Questo è infatti il termine ultimo per montare le gomme invernali, visto che rappresenta l'ultimo giorno della "finestra di tolleranza" prevista dall'articolo 6 del Codice della Strada. Cosa rischia chi non provvede al cambio e viene sorpreso senza dispositivi antisdrucciolo a bordo?

Cambio gomme 2024, sanzioni pesanti per i trasgressori

Le sanzioni previste sono piuttosto pesanti e possono prevedere:

multa fino a 335 euro

ritiro del libretto di circolazione e fermo veicolo tramite carro attrezzi in presenza di particolari condizioni del manto stradale

Il prezzo più alto però potrebbe riguardare la sicurezza, visto che gomme inadeguate finirebbero per mettere a rischio l'aderenza al fondo stradale.

Come devono essere le gomme invernali

Le gomme invernali presentano un disegno del battistrada più marcato, con scanalature che favoriscono l’espulsione di acqua, fango e neve, migliorando l’aderenza su superfici bagnate o ghiacciate. Per garantirsi che si tratti di gomme invernali certificate è importante verificare che sia presente la sigla M+S (Mud and Snow).

Tutti devono cambiare le gomme?

Non tutti gli automobilisti sono obbligati al cambio gomme. Sebbene la normativa preveda che tutti i veicoli siano equipaggiati per affrontare le strade con le basse temperature, ci sono alcune specifiche per cui non è obbligatorio fare il cambio degli pneumatici. Sono infatti esentati gli automobilisti che montano gomme all season, pneumatici 4 stagioni, e coloro che dispongono di catene da neve da montare all'occorrenza.