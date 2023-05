Cambio di stagione, come risparmiare col trucco della gruccia capovolta

Siete alle prese con il cambio di stagione in vista dell'estate? Ecco un semplice trucco per riorganizzare l'armadio in modo intelligente e risparmiando denaro.

Il trucco della gruccia capovolta: fare il cambio di stagione risparmiando

Il cambio di stagione può essere un momento impegnativo per molte persone, specialmente quando si tratta di riorganizzare l'armadio. Spesso ci troviamo a dover affrontare il dilemma di cosa tenere, cosa eliminare e cosa aggiungere al nostro guardaroba. Tuttavia, esiste un semplice trucco che può aiutarci a diventare più consapevoli dei capi che possediamo, risparmiare denaro e adottare un approccio più sostenibile alla moda. Ecco il trucco della gruccia capovolta: che cos'è?

Il trucco della gruccia capovolta consiste nel riporre tutti i tuoi vestiti nell'armadio mettendo le grucce al contrario. Questo significa che appenderai i vestiti dalla parte opposta rispetto a come lo fai di solito. Ad esempio, se di solito appendi le grucce con la punta rivolta verso destra, stavolta le metterai con la punta rivolta verso sinistra. Durante il corso della stagione, ogni volta che indosserai un capo, rimetti la gruccia al suo posto normale, con la punta rivolta nella direzione abituale. Alla fine della stagione, avrai una chiara indicazione di quali capi hai indossato e quali sono rimasti inutilizzati. Le grucce capovolte indicheranno i vestiti che potresti voler rivalutare.

Perché usare il trucco della gruccia capovolta

Questo metodo ti offre numerosi vantaggi. In primo luogo, ti permette di identificare facilmente i capi che non hai mai indossato durante la stagione. Questo significa che puoi prendere decisioni più informate su cosa conservare e cosa eliminare dal tuo guardaroba. Puoi donare i capi che non hai indossato a organizzazioni benefiche o venderli online per guadagnare un po' di soldi extra. In secondo luogo, il trucco delle grucce capovolte ti aiuta a risparmiare denaro. Spesso ci sentiamo tentati di acquistare nuovi vestiti senza renderci conto che ne abbiamo già abbastanza nel nostro armadio. Questo metodo ti mostra chiaramente ciò che possiedi e ti incoraggia a sfruttare appieno ciò che hai prima di fare nuovi acquisti impulsivi.

Inoltre, adottando questo approccio, stai contribuendo a uno stile di vita più sostenibile. L'industria della moda è una delle maggiori fonti di inquinamento a livello globale. Riducendo la quantità di abbigliamento che acquisti e massimizzando l'utilizzo di ciò che possiedi, stai riducendo l'impatto ambientale legato alla produzione e al trasporto di nuovi capi.