Caldo senza eccessi la prossima settimana

L'aria più fresca che seguirà la perturbazione che raggiungerà sabato il Nord Italia farà sentire i suoi effetti anche all'inizio della prossima settimana, mantenendo le temperature al di sotto dei 30 gradi al Nord e lungo l'Adriatico.



Le previsioni per le prossime ore.

Martedì tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-sud e nelle Isole con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi della Calabria e della Sicilia dove non si esclude qualche isoalto rovescio. Ampie zone di sereno anche in Emilia Romagna, in Liguria e sulle coste dell’alto Adriatico; qualche nuvola in più fin dal mattino sul resto del Nord con sviluppo di brevi temporali nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature in lieve rialzo nelle regioni centrali adriatiche stazionarie altrove e in generale entro la norma del periodi. Venti deboli. Anche nella giornata di mercoledì le Alpi saranno interessate da rovesci e temporali più insistenti su settore centro-orientale. Nuvolosità anche nel resto del Nord, in particolare al Nordest, velature in transito nelle regioni centrali ma senza fenomeni associati. Il sole continuerà a resistere su Lazio, Abruzzo, Molise, al Sud e nelle Isole dove un po’ di nubi potranno formarsi solo nelle zone montuose.