Caldo intenso al Centro-Sud, temporali al Nord

Giovedì ancora un po’ di temporali si svilupperanno sulle regioni settentrionali, su cui continueranno a scorrere delle correnti relativamente instabili; al Centro-Sud invece il tempo sarà nel complesso soleggiato e stabile, grazie alla presenza dell’alta pressione.

Venerdì arriverà una perturbazione (la numero 7 di luglio) più organizzata che, attraversando il Centro-Nord, porterà su questa parte d’Italia numerosi temporali e una sensibile attenuazione del caldo; i temporali potrebbero essere localmente anche intensi, con il pericolo perciò di grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi. Prima di abbandonare definitivamente la Penisola, nella giornata di sabato la perturbazione porterà ancora qualche rovescio residuo sulle regioni del medio e basso versante adriatico

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, Prealpi, Appennino, pianura veneta e Friuli; in serata qualche temporale anche sulle pianure di Lombardia ed Emilia.

Nel resto d’Italia tempo in prevalenza bello, fatta eccezione per un po’ di nuvole pomeridiane sulle zone appenniniche, comunque con basso rischio di pioggia. Temperature massime pressoché stazionarie, quasi dappertutto comprese fra 28 e 34 gradi, con qualche punta di 35 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. Mentre al Sud e sulle Isole maggiori prevarrà ancora il bel tempo, su gran parte del Centro-Nord il cielo sarà coperto dalle nubi.

Nel corso del giorno rovesci e temporali si svilupperanno praticamente su tutte le regioni settentrionali, in Toscana, in Umbria, nelle Marche e, a carattere più isolato, sull'Appennino abruzzese e i rilievi del Lazio. Le temperature massime caleranno in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna.