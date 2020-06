Caldo in aumento soprattutto dal weekend

L'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre avrà la meglio sull'Italia anche nei prossimi giorni, che saranno segnati da un'ulteriore intensificazione del caldo estivo. Le temperature aumenteranno ovunque soprattutto a partire dal prossimo fine settimana, l'ultimo weekend di giugno.



Le previsioni per le prossime ore.

La giornata di venerdì trascorrerà con sole e caldo sulle regioni peninsulari e sulle Isole maggiori. Cielo più nuvoloso al Nord, dove saranno possibili rovesci sparsi e temporali sulle Alpi, più probabili tra il tardo pomeriggio e la sera. Il caldo aumenterà al Sud, mentre al Nord le temperature saranno stazionarie o in leggero calo.



Sabato sole protagonista su tutto il Paese, con qualche nuvola in più sulle regioni settentrionali. Tra pomeriggio e sera sarà ancora possibile che si sviluppino brevi piogge o isolati temporali: a rischio in particolare i rilievi del Nord.

Il caldo si farà più intenso in tutta Italia, con temperature in aumento soprattutto al Nord.

Anche quella di domenica sarà una giornata calda e soleggiata su quasi tutte le regioni. Le temperature aumenteranno ulteriormente, e saranno ovunque al di sopra della media di 2-4 gradi. Sui settori alpini saranno possibili brevi rovesci o temporali pomeridiani o serali, più probabili sull’alto Piemonte e sul Trentino Alto Adige.

Condizioni di tempo estivo e di clima caldo caratterizzeranno anche l’inizio della prossima settimana.