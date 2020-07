Caldo in aumento e sole protagonista

La settimana si apre in compagnia dell’alta pressione che, occupando gran parte dell’Italia, garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in crescita: aumenterà quindi il caldo, che però non sarà particolarmente intenso, caratterizzato da temperature nella norma o solo di poco al di sopra.

La situazione meteo rimarrà tranquilla fino a mercoledì, poi alla fine di tale giornata una nuova perturbazione (la numero 6 di luglio), sfruttando l’indebolimento dell’alta pressione, raggiungerà il Nord Italia, dove tra giovedì e venerdì porterà numerosi temporali e calo delle temperature; nel resto del Paese invece il tempo rimarrà nel complesso bello e caldo.

Previsioni meteo per lunedì. Dopo una mattinata con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ovunque, nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sulle zone montuose del Centro-Nord, con qualche breve rovescio sulle Alpi Orientali; sempre bello e soleggiato altrove.

Temperature massime in crescita, quasi dappertutto comprese fra 27 e 33 gradi. Soffieranno moderati venti di Maestrale su Basso Adriatico e Ionio, che risulteranno localmente mossi; i venti saranno deboli e i mari poco mossi altrove.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino tempo bello praticamente in tutta Italia; solo a tratti qualche nuvola innocua. Nel pomeriggio un po’ di nuvole e qualche breve scroscio di pioggia sulle Alpi; bello e soleggiato altrove.

Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud e sulle Isole, con valori compresi tra 28 e 34 gradi in gran parte d’Italia.