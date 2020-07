Caldo e sole fino a mercoledì

Fino a mercoledì prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con un po’ di instabilità solo sulle zone alpine, grazie alla presenza dell’alta pressione. Aumenterà anche il caldo, con le temperature che in molte zone saliranno leggermente al di sopra della norma. La situazione meteo cambierà alla fine di mercoledì, quando una nuova perturbazione (numero 6 del mese), sfruttando l’indebolimento dell’alta pressione, raggiungerà il Nord, dove nella seconda parte della settimana porterà numerosi temporali e calo delle temperature; nel resto del Paese invece il tempo rimarrà nel complesso bello e caldo.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, ma con più nubi in Liguria e nuvolosità in transito sulle Alpi, con qualche breve rovescio nel settore orientale. Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali nelle zone montuose del Nord; nel resto dell’Italia ancora in prevalenza soleggiato. Temperature massime in ulteriore rialzo al Centro-Sud e Isole, comprese tra 28 e 34 gradi in gran parte d’Italia. Venti deboli.

Previsioni meteo per mercoledì. In mattinata ancora prevalenza di tempo bello in quasi tutta Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Est, con i primi temporali su Alpi e Prealpi; un po’ di nuvole e qualche temporale anche sull’alta Lombardia, sempre bello altrove. In serata rovesci e temporali su Venezie, Lombardia e rilievi piemontesi. Temperature massime nel complesso stazionarie o in leggera crescita.