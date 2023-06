Le bucce di frutta: non buttarle via! Ecco quanto "valgono" e come riutilizzarle

Lo spreco alimentare è ancora oggi uno dei problemi dei nostri tempi. Nonostante l'impennata dei prezzi del cibo, l'inflazioni che in Italia ha toccato record storici e la scarsità delle risorse naturali, una ricerca ha scoperto che una famiglia italiana in media butta nella spazzatura mezzo chilo di cibo alla settimana. E' importantissimo non sprecare il cibo, limitandone l'acquisto, ma anche pensando a come riutilizzarlo. Ecco qualche pratico consiglio su come riutilizzare le bucce di frutta.

Frutta, come riutilizzare le bucce per la cura del viso e del corpo

Le buccia della frutta valgono "oro". Questa parte di alimenti, che solitamente viene gettata nella spazzatura, può essere riutilizzata in diversi modi: da ricette a impazzo zero sino alla cura della casa e della persona. Tra questi c'è la buccia della pesca, uno dei dolci estivi più buoni e consumati, che può essere riutilizzata per realizzare una maschera viso visto che questo frutto è ricco di proprietà antiossidanti. Per realizzare una maschera viso oltre alla buccia di pesca è necessario utilizzare anche qualche cucchiaio di farina di avena.

Non solo, anche la buccia della banana è ricca di fibre, ma anche di potassio, inulina, vitamine del gruppo B, polifenoli e carotenoidi. Le bucce di banana possono essere riutilizzate in diversi modi: come ingrediente per realizzare frullati e smoothies, ma possono anche essere cotte al forno come ottime chips oppure essiccate come canditi. Ma non finisce qui, visto che la parte interna della buccia può essere utilizzata come maschera per il corpo rendendolo più tonico e luminoso. Non solo, la buccia di banana può anche essere utilizzata contro acne e brufoli oppure per ridurre il gonfiore degli occhi.

Buccia di anguria per un’ottima confettura

Tra i frutti che possono essere riutilizzati c'è anche l'anguria. Considerato il dolce dell'estate, l'anguria è ricca di fibre e povera di calorie e la sua buccia può essere riutilizzata per realizzare delle gustosissime marmellate. Passiamo poi alla mela, la cui buccia è ricca di benefici per la salute: rafforza la salute cardiovascolare, previene l’invecchiamento precoce, migliora la memoria e la concentrazione, favorisce la digestione. La buccia della mela può essere anche essiccata e poi riutilizzata per realizzare un profumatore per la casa oppure per pulire pentole e utensili da cucina in alluminio.

Infine l'avocado, la cui buccia può essere riutilizzata, insieme al nocciolo, per dare nuova vita ai nostri tessuti. Attenzione è importante che gli abiti siano realizzati con fibre naturali come cotone, lana, lino.