Foto di VV1ntermute da Pixabay

Ci sono novità sul bonus bollette luce e gas 2022? Come si possono affrontare gli aumenti ipotizzati da gennaio 2022? Una delle possibilità offerte è quella di pagare in 10 rate. Ci sono però requisiti richiesti e regole da rispettare. Ecco chi potrà beneficiare di tale dilazione del pagamento delle bollette.

Bonus bollette luce e gas 2022: ecco chi può pagarle in 10 rate

Cosa prevede il bonus bollette luce e gas 2022 e chi potrà pagare in 10 rate? Le fatture emesse dall'1 gennaio al 30 aprile del 2022 potranno essere dilazionate in 10 rate e non verrà applicato alcun interesse. Sarà l'Arera, l'Autorità di regolazione per energia, che stabilirà la periodicità dei pagamenti e ogni altro aspetto riguardante la formula di rateizzazione.

Allo stesso tempo sempre Arera dovrà definire, nel limite di 1 miliardo, gli anticipi da girare alle aziende fornitrici di gas e luce per compensare le rate e permettere a queste ultime di poter continuare a lavorare senza subire ingenti perdite.

Come funziona dunque la rateizzazione delle bollette? Come dicevamo, per i consumi fatturati dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, i diversi fornitori potranno offrire ai propri clienti l'opportunità di rateizzare per un periodo non superiore a 10 mesi.

Si attendono ulteriori comunicazioni in merito dall'Arera per tutti i dettagli su chi potrà beneficiare della rateizzazione e come dovrà richiederla.

Bonus bollette luce e gas 2022: il potenziamento

Per contrastare i forti rincari delle bollette di luce e gas previsti già da gennaio 2022, il Governo ha previsto uno stanziamento di 912 milioni di euro per implementare ulteriormente il provvedimento entrato in vigore nel luglio 2021.

Con un emendamento alla Legge di Bilancio, il Governo ha proposto diverse soluzioni per contrastare gli aumenti e aiutare famiglie e imprese. Quali? In sintesi ha stabilito:

l’azzeramento degli oneri generali di sistema che si applicano alle utenze elettriche domestiche e non in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 KW

la riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;stessa conferma arriva per gli oneri di sistema per il gas naturale per tutte le utenze

l’applicazione dell’ aliquota IVA al 5 per cento sul gas metano per le bollette di gennaio, febbraio, marzo 2022

per le bollette di gennaio, febbraio, marzo 2022 il potenziamento del bonus bollette legato all’ISEE

l'ingresso di un piano di rateizzazione per le bollette non pagate che fanno riferimento a fatture emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022

Il bonus bollette luce e gas ha coinvolto, in precedenza, una platea di 5 milioni di famiglie. Si stima che gli aiuti possano servire, nel 2022, a molte più persone. Nonostante ciò sono rimasti invariati i requisiti che consentono di accedere al bonus. Occorre:

ISEE sotto gli 8.265 euro

ISEE di 20.000 euro annui per nuclei con almeno 4 figli

Possono beneficiare del bonus anche coloro che: percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza oppure sono utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali.