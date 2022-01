Bonus affitto giovani 2022: come funziona, quando scade, a chi spetta e come fare la domanda

Il Bonus affitto giovani 2022 è una delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio. Si tratta di una detrazione dedicata ai giovani under 31 che stipulano un contratto di locazione. Ecco come funziona e come fare per ottenerlo.

Bonus affitto giovani: cos'è

Il contributo previsto dall'articolo 1 comma 155 della Legge di Bilancio 2022, è finanziato dallo Stato con il Fondo Affitti Giovani, istituito per agevolare sia gli under 31 che decidono di stipulare un contratto di affitto, sia gli under 36 che scelgono di acquistare la loro prima casa (Bonus Prima Casa under 36). Si tratta di due misure pensate per agevolare l'uscita dei giovani dal nucleo familiare.

Il Bonus Affitti Giovani under 31 prevede una detrazione del 20% del canone pagato dall'imposta lorda. L'importo massimo della detrazione non potrà, in ogni caso, superare i 2.000 euro.

Potranno usufruirne tutti i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni (non compiuti) che abbiano un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro e che stipuleranno un contratto di locazione ai sensi della Legge 431/1998 per un immobile da destinare ad abitazione principale. Potrà trattarsi di un'intera unità immobiliare o di una porzione di essa, ma dovrà in ogni caso essere diversa dalla casa principale dei genitori o di coloro a cui i ragazzi sono stati affidati. La platea dei beneficiari viene così estesa anche ai tantissimi studenti fuori sede che affittano una stanza per poter frequentare l'università.

Coloro che rientrano nelle modalità previste per poter usufruire del Bonus Affitto giovani potranno beneficiare della detrazione per i primi 4 anni di locazione.

Quali novità per il Bonus Affitto giovani 2022?

La Legge di Bilancio 2022 ha apportato importanti modifiche alla detrazione affitto giovani, ampliando la platea dei beneficiari e la durata. In particolare le novità legate alla scelta di andare a vivere da soli riguarderanno:

i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti (prima era prevista solo fino al compimento dei 30 anni d'età)

non compiuti (prima era prevista solo fino al compimento dei 30 anni d'età) la possibilità di affittare anche una sola stanza (e non più l'intero immobile)

(e non più l'intero immobile) il diritto a ottenere la detrazione per i primi quattro anni di locazione (prima era limitato al triennio)

(prima era limitato al triennio) l'aumento della detrazione massima spettante, che passa da 991,60€ a 2.000€

Come richiedere il Bonus affitto giovani under 31

Per richiedere il bonus affitto giovani under 31 sarà sufficiente presentare al proprio commercialista o al CAF che si occupa della compilazione:

dichiarazione dei redditi

copia del contratto di locazione

ricevute delle locazioni pagate nel 2022.

Il termine ultimo per presentare il Modello 730/22 o il Modello UNICO/22 sarà quindi quello entro il quale è possibile richiedere la detrazione prevista.

Il beneficio spettante verrà riconosciuto come sconto sulle imposte dovute o, nel caso in cui non sia dovuta Irpef, come importo a rimborso.