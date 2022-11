Bonus 2022 in scadenza: quali terminano a dicembre?

Il 31 dicembre scadono diversi bonus validi per il 2022, facciamo un riepilogo per approfittarne in questi ultimi giorni dell'anno prima di perderli.

Lista dei bonus 2022 in scadenza a dicembre

Il governo ha messo a disposizione svariati incentivi e sussidi per i cittadini, ma molti di questi scadranno il 31 dicembre 2022. Al momento , al netto della nuova legge di bilancio del 2023, non ci sono notizie certe su eventuali proroghe, dunque - nel dubbio - meglio usufruirne finché si è in tempo. Famiglie, giovani, trasporti, sono tanti i settori toccati dai bonus 2022, ma quali scadranno? Forse questo articolo potrà darvi una mano grazie alla lista con tutti gli indennizzi che cesseranno di esistere a partire dal 1° gennaio 2023.

Bonus edilizia in scadenza nel 2022

Il primo che prendiamo in considerazione è il superbonus 110%, ovvero una detrazione appunto del 110% delle spese finalizzata all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici a partire da luglio 2020. Probabilmente questo bonus verrà modificato, scenderà al 90% e verrà rivista la sua applicazione ai vari casi attualmente disponibili. Sempre per quanto riguarda l'edilizia, scadrà anche il bonus facciate: si tratta di una detrazione d’imposta da ripartire in 10 quote annuali costanti pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e del 60% delle spese sostenute nel 2022 per quanto riguarda i lavori di recupero e restauro della facciata esterna di edifici che si trovano in determinate aree urbane. Nella lista abbiamo anche il sismabonus, ovvero la detrazione fiscale per i lavori antisismici apportati su edifici a uso produttivo e per attività produttive.

Bonus casa in scadenza nel 2022

Non solo edilizia, anche per le spese casalinghe sono stati messi a disposizione diversi bonus che scadranno alla fine di quest'anno, come quello per mobili ed elettrodomestici; si tratta di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a patto che vengano utilizzati per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Sempre collegato agli elettrodomestici è il bonus TV, un contributo per i cittadini che intendono acquistare un nuovo televisore compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2. Per i giovani è stato messo a disposizione un incentivo atto a favorire l'autonomia abitativa: si tratta del bonus prima casa under 36 e consiste in particolari agevolazioni per i cittadini che hanno meno di 36 anni e sono in procinto di acquistare una prima casa.

Bonus neonati in scadenza nel 2022

A meno di proroghe per il 2023, il 31 dicembre scadrà anche l'assegno di natalità, noto anche come "bonus bebè". Si tratta di un assegno della durata di un anno ed erogato mensilmente e destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Superato l'anno di età, al momento scatta un altro aiuto: il bonus asilo nido. Serve a dare una mano ai genitori, per un massimo di 3000 €, nel pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Un ultimo incentivo in scadenza, che non rientra nelle categorie precedenti, è il bonus trasporti e consiste in un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici per specifiche categorie di persone.