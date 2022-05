Bonus 200 euro, ecco come verrà erogata l’indennità categoria per categoria

200 euro in arrivo nella busta paga di luglio. Il bonus è pensata per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie ed è destinato a circa 30 milioni di persone, vediamo per chi è previsto e come richiederlo.

Bonus 200 euro, per chi è previsto

Nuovi aiuti in arrivo per i cittadini italiani che, vista la crisi economica mai sopita e il caro-energia, si ritrovano ad affrontare una situazione non semplice. Giunge in loro aiuto un bonus una tantum da 200 euro, destinato non solamente ai lavoratori ma anche ai pensionati, ai disoccupati e ai percettori del reddito di cittadinanza. Insomma, un bonus che abbraccia diverse categorie, a patto che non superino un reddito di 35 mila euro annui. Secondo i dati, i beneficiari di questi aiuti saranno circa 30 milioni.

Come richiedere il bonus 200 euro

Lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, pensionati, disoccupati e beneficiari del reddito di cittadinanza: per tutte queste categorie è pensato il bonus da 200 euro che a luglio verrà erogato in busta paga. Se rientri in una di queste categorie e il tuo reddito non è superiore a 35000 euro, puoi effettuare la richiesta. Presta però molta attenzione, poiché le modalità variano in base alla categoria di cui fai parte.

I lavoratori dipendenti non hanno bisogno di effettuare alcuna richiesta, in quanto il bonus verrò erogato in automatico in una soluzione unica nel mese di luglio. A fine anno, poi, i datori di lavoro provvederanno a verificare se i lavoratori avessero diritto al bonus (senza superare dunque la soglia di reddito) e, in caso contrario, verranno restituiti automaticamente in 8 rate. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, è stato istituito un apposito fondo e si attende il decreto ministeriale che definirà le modalità di erogazione. I pensionati, come i lavoratori dipendenti, riceveranno il bonus senza dover effettuare richieste e sarà direttamente l'Inps a occuparsene.

Discorso simile per i disoccupati che, tramite l'Inps, riceveranno a luglio il sussidio se a giugno avranno ottenuto l'indennità di disoccupazione. Anche per i percettori di reddito di cittadinanza non sarà necessaria richiesta ma, prima di procedere all'erogazione, l'Inps verificherà se il cittadino sia da escludere in quanto pensionato e dunque già beneficiario del bonus. Infine tale misura è stata allargata anche ai lavoratori domestici, che potranno inviare la domanda accedendo a un apposito portale (in fase di lavorazione) attraverso Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta d'identità elettronica. Il bonus, inoltre, non costituirà reddito ai fini fiscali e il tetto dei 35 mila euro include tutto ciò che generi reddito al di fuori di casa di abitazione e trattamenti di fine rapporto.