Bollette, nuova stangata in arrivo: “La luce aumenterà del 60% a ottobre”

Il mese di ottobre quest’anno non porterà con sé solo i primi freddi, ma anche una nuova stangata per le tasche degli italiani: dal primo del mese, infatti, le bollette dell'elettricità, sul mercato tutelato, aumenteranno del 60%. La stima arriva da Nomisma Energia, in previsione dell'aggiornamento delle tariffe di Arera di giovedì prossimo: "Senza interventi del governo l'incremento della bollette della luce sarebbe addirittura del 100%”, ha detto il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.

Anche il gas aumenterò a novembre

Il prezzo dell'elettricità - secondo quanto riporta l’Agi - toccherà un nuovo massimo di 66,6 centesimi per Kwh. Per quanto riguarda il gas invece il nuovo metodo di calcolo farà scattare l'aggiornamento a inizio novembre. In ogni caso, Nomisma stima un rialzo del 70%. "Il prezzo del Psv è un po' più basso, circa il 10% in meno rispetto al Ttf, questo se non altro aiuta un po'", ha aggiunto Tabarelli. "Se, e solo se, la stima di Nomisma fosse esatta, allora una famiglia tipo avrebbe un rincaro della bolletta della luce pari a 677 euro su base annua". A dirlo è Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la stima di Nomisma energia.

I vantaggi del nuovo sistema di calcolo

Le cifre, pur pesantissime, avrebbero potuto essere peggiori: per il gas grazie alle modifiche di Arera e all'abbandono del TTf, osserva l'associazione, il rialzo sarebbe di un 50% in meno rispetto ai valori che si sarebbero verificati nel caso si fosse fatto l'aggiornamento con le quotazioni di fine agosto. "Il successo della nostra associazione, l'aver ottenuto bollette mensili e non solo bimestrali, consentirà alla famiglie di poter far meglio fronte a bollette da infarto, visto che saranno spalmate in due mesi invece di uno. Speriamo, infine, che il nuovo Parlamento rinvii la scadenza del mercato tutelato del gas”, ha chiuso Vignola.