Attenzione alle cucine a gas, una ricerca: "Rischi, soprattutto per i bambini"

La cucina a gas è ampiamente diffusa in Italia, ma potrebbe essere tutt'altro che sana. Gli agenti inquinanti che rilascia, secondo una ricerca, sarebbero pericolosi sia per l'ambiente che per la nostra salute, soprattutto per quella dei bambini.

I possibili danni della cucina a gas

Solo in Europa sono più di 100 milioni le persone che quotidianamente sono esposte all'inquinamento che sarebbe dovuto a questa cottura. Inquinamento che nei nostri ambienti interni supererebbe i limiti con livelli più alti addirittura dell'inquinamento esterno. Lo sostiene il gruppo non-profit Clasp che, insieme all'Epha (Alleanza europea per la salute pubblica) e col supporto tecnico del centro di ricerca Tno, ha stilato un report con dati preoccupanti. Ecco cosa si legge:

Cucinare con il gas in una cucina comune e priva di ventilazione meccanica causa un inquinamento domestico da biossido di azoto (NO 2 ) che eccede svariate volte all'anno il limite delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla qualità dell'aria e gli standard europei sull'inquinamento dell'aria esterna – scrivono gli autori del report – Test specifici nei laboratori di TNO hanno mostrato che i fornelli a gas producono anche monossido di carbonio, particolato ultrafine e altri inquinanti che possono causare effetti gravi sulla salute, in particolar modo nei bambini.

Le cucine a gas avrebbero causato solo durante lo scorso anno migliaia di casi di sintomi di asma nei bambini in Europa. Numeri che fanno il paio con un'altra considerazione figlia di studi sempre più frequenti: la combustione del gas avrebbe possibili effetti negativi sullo sviluppo cerebrale dei più piccoli. Ma ci sarebbero problemi anche per gli adulti.

Che fare per difendersi? Lo studio parla di una totale rimozione delle cucine a gas. Le cappe di aspirazione non basterebbero, in quanto progettate per eliminare gli odori e non il biossido d'azoto. Inoltre, avendo a che fare con un combustibile fossile, anche quando non utilizzati, i fornelli a gas rilascerebbero metano, un potente gas a effetto serra. Il passaggio alle cucine elettriche sarebbe dunque un grande aiuto nella direzione di un mondo più sostenibile.