Assaggio d'Autunno: al via una settimana movimentata. Da venerdì 13 crollo delle temperature

La settimana prossima, che segna l'inizio della scuola per molte regioni, sarà decisamente movimentata per l'arrivo di un primo vero assaggio d'autunno.

Tra martedì e mercoledì le condizioni meteo saranno stabili, soleggiate e con clima tutto sommato ancora estivo. Nella seconda parte della settimana, invece, subiremo una rinfrescata notevole, con temperature che si porteranno nella media o addirittura al di sotto. Tutto a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che darà vita ad un vortice ciclonico a ridosso dell'Italia.

Tra giovedì 12 e venerdì 13 nuova fase di maltempo e crollo delle temperature: primo assaggio d'Autunno

Mercoledì 11 tempo abbastanza soleggiato sulle regioni centro-meridionali, addensamenti nuvolosi invece interessano il Nord per l'avvicinamento di un fronte freddo dall'Europa nord-occidentale. Dal pomeriggio cresce la probabilità di precipitazioni in molti settori del Nord, in particolare tra Nord-Est e Lombardia. Clima ancora estivo, specie al Centro-Sud e sulle Isole. Intensi venti di Maestrale sul Mare di Sardegna.

Giovedì 12 la perturbazione tenderà a spingersi verso il Mediterraneo, determinando un rinforzo dei venti sull'Italia (in particolare forte libeccio sul Mar Ligure). Stando ai dati più aggiornati, saranno probabili piogge soprattutto sulle regioni di Nord-Est, nel Levante Ligure, Toscana e Sardegna. In serata potrebbe cadere un po' di neve sotto i 2000 metri sulle Alpi orientali. Temperature in calo, in particolare su Alpi e Nord-Est.

L'evoluzione successiva resta ancora incerta, tuttavia sembra molto probabile che venerdì 13 su tutta Italia affluiranno correnti decisamente più fresche che porteranno ovunque le temperature al di sotto della media stagionale. In questo contesto dovremmo avere tempo abbastanza soleggiato al Nord-Ovest, mentre resterà instabile e perturbato su Nord-Est e Centro-Sud.