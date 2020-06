Arriva l'estate al Centro-Nord: sole e caldo in aumento

Dopo settimane di piogge e temporali, l'estate sembra essersi finalmente decisa a scaldare i motori. Durante la prossima settimana, infatti, il tempo sarà bello, soleggiato e stabile al Centro-Nord, mentre al Sud sarà ancora possibile lo sviluppo di qualche temporale.

Le previsioni per le prossime ore.

Nella settimana che segue il solstizio di giugno, finalmente prenderà il via l’estate mediterranea, grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il centro Europa. Saranno le regioni del Centro-Nord a beneficiare direttamente di questo cambio di circolazione: per tutta la prossima settimana, infatti, il tempo sarà bello, soleggiato e con un clima gradualmente più caldo. Le temperature potranno raggiungere i 30 gradi e, da metà settimana, anche superare tale soglia soprattutto al Nord, sulle regioni del versante Tirrenico e in Sardegna. Le regioni del Sud, invece, resteranno parzialmente ai margini dell’alta pressione: qui, infatti, fino a metà settimana il tempo potrà risultare ancora a tratti instabile e il clima un po' meno caldo.



Lunedì, in particolare, sarà una bella giornata di sole al Nord, sulle regioni Centrali tirreniche, Marche, Umbria e Sardegna. Altrove il cielo potrà risultare più nuvoloso, con rischio di temporali pomeridiani nelle zone interne della Calabria e in Sicilia, intorno all’Etna. Le temperature saranno in aumento al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna: qui si potranno raggiungere picchi di 30-31 gradi. Al Sud e sul medio Adriatico, invece, le temperature saranno leggermente più contenute.