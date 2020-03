Aria gelida in arrivo: colpo di coda dell'inverno

Proprio ora che è arrivata la Primavera, l'Inverno ha deciso di affondare il colpo. Da domenica l'Italia verrà raggiunta da una massa di aria decisamente fredda che provocherà un brusco calo delle temperature, più generalizzato e sensibile all'inizio della prossima settimana. Le previsioni per le prossime ore.

A partire da domenica sera sull'Italia arriveranno correnti gelide provenienti dalla Russia, che si propagheranno gradualmente a tutta Italia tra lunedì e martedì. Si aprirà quindi una fase di stampo decisamente invernale. Si tratterà di un'ondata di gelo davvero anomala per la fine del mese di marzo.



Le temperature subiranno un drastico calo dell'ordine di 10-15 gradi. I valori, da sopra la media, precipiteranno a ben 10-12 gradi al di sotto della media. Tra l'altro il vento sarà anche forte e accentuerà la sensazione di freddo. In particolare ad inizio settimana soffieranno venti intensi di Bora e Grecale sulle regioni del Centro-Sud. A partire da martedì al Nord saranno possibili anche gelate mattutine.



Al momento è ancora difficile capire gli effetti di questa ondata di freddo in termini di piogge o nevicate. Tra martedì e mercoledì sembrerebbero probabili precipitazioni sulle regioni adriatiche e meridionali, nevose fino in pianura a tratti tra Marche, Abruzzo e Molise.