Aria condizionata, quanto mi costi? Ecco i prezzi medi per acquisto, installazione e manutenzione condizionatore

Caldo record e colonnine di mercurio che sembrano essere impazzite spingono sempre più famiglie a cercare il giusto refrigerio tra le mura domestiche. I condizionatori - a casa e in ufficio - permettono di "respirare" quando all'esterno le temperature arrivano a sfiorare i 40 gradi, ma a quale prezzo? Ecco i costi medi per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di un apparecchio domestico.

Costi per acquisto, installazione e manutenzione aria condizionata

Per combattere l'afa moltissime famiglie decidono di installare un nuovo condizionatore. Secondo recenti stime sono circa 26 milioni gli immobili residenziali dotati di apparecchi per raffrescare l'aria, eppure ancora non tutti conoscono i prezzi tra acquisto, installazione e manutenzione.

Quanto si spende per avere un impianto completo? In linea generale i costi per l’aria condizionata possono variare dai 300 ai 1.000 euro per ogni apparecchio, a cui dovremmo aggiungere le spese di installazione e quelle per la manutenzione regolare e straordinaria.

Costo del condizionatore

Quanto costa un condizionatore? Questa è sicuramente la prima domanda che si pone chiunque abbia programmato l'acquisto dell'apparecchio. Non esiste una risposta unica, in quanto il prezzo viaria in base al modello, alla classe energetica, alla potenza e alle funzionalità aggiuntive.

Una considerazione che tutti dovremmo fare è che solitamente un apparecchio con più potenza e classe energetica migliore richiederà quasi sicuramente un investimento iniziale maggiore, che però si ripagherà nel lungo periodo con i consumi energetici ridotti e una manutenzione minore.

Un condizionatore "base" di media potenza refrigerante può costare tra i 300 e i 600 euro, prezzo che potrebbe lievitare fino a sfiorare i 1.000 euro in caso di funzioni smart o di dispositivi di ultima generazione.

Installazione del condizionatore, prezzi medi

Una volta scelto e acquistato il condizionatore nuovo è necessario trovare un tecnico che provveda all'installazione. Anche in questo caso i prezzi possono oscillare a seconda del modello scelto. I condizionatori non sono tutti uguali e alcuni possono risultare più difficili di altri da installare, e richiedere l'intervento di un tecnico specializzato.

Il consiglio è quello di affidarsi a ditte specializzate e chiedere sempre un preventivo per l’installazione dell’aria condizionata. Il costo finale dell'operazione dipenderà dalla posa interna ed esterna, dal materiale necessario e dal carico di gas refrigerante. Dopo un primo sopralluogo il tecnico provvederà a installare il condizionatore a perfetta regola d'arte, effettuare la prima accensione e spiegare il funzionamento. L'intervento di un termoidraulico professionista, che oltre a effettuare quanto riportato sopra rilascerà anche un certificato di installazione e di conformità del dispositivo, può arrivare a costare anche 300 euro.

Costi manutenzione impianto

L'ultima voce di costo da mettere in preventivo quando si decide di acquistare un condizionatore è quella relativa alla sua manutenzione. Per poterlo mantenere efficiente a lungo è infatti necessario provvedere a una "manutenzione ordinaria", che comprende pulizia dei filtri, delle lamiere dell’unità, interna ed esterna. Se eseguita da un esperto può arrivare a costare circa 80 euro. L'intervento di routine può essere fatto anche da soli, e in questo caso il costo sarà limitato all'acquisto di eventuali parti di ricambio.

Un po' più complesso è invece il discorso che riguarda la manutenzione straordinaria, che può rendersi necessaria in caso di malfunzionamenti o rottura del dispositivo. In questo caso è assolutamente sconsigliato il fai da te ed è necessario ricorrere a un tecnico specializzato, con costi che possono arrivare a sfiorare i 200 euro.