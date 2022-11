Un nuovo anticoncezionale maschile blocca lo sperma per 2 anni: lo studio

Un nuovo metodo anticoncezionale maschile, con un effetto a lungo periodo, potrebbe arrivare presto e cambiare in modo radicale la contraccezione: a riportarlo è l’Agi, secondo cui in Australia sta per essere sperimentata una sostanza da iniettare nei vasi che trasportano lo sperma, così da impedirgli di raggiungere i testicoli. L’effetto potrebbe durare due anni e la procedura successivamente ripetuta, offrendo così una valida alternativa alla vasectomia.

I test per l'anticoncezionale maschile

Nello studio saranno coinvolti 25 uomini in un ospedale di Melbourne: i partecipanti saranno monitorati per tre anni, e i ricercatori analizzeranno campioni e sottoporranno i soggetti a regolari controlli sanitari. Il principale ricercatore dello studio e urologo dell'Epworth Freemasons, Nathan Lawrentschuk, ha affermato che lo studio esaminerà se l'idrogel è davvero un'alternativa non permanente alla contraccezione maschile: "Se avrà successo, potrebbe essere un punto di svolta, assicurando che la contraccezione sia una responsabilità condivisa tra le coppie", ha detto. Attualmente, ricorda ancora l’Agi, vasectomie e preservativi sono l'unica forma disponibile di contraccezione maschile.