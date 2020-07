Anticiclone Nord-Africano sull'Italia: sole e caldo in aumento

L’ultima settimana di luglio vede il ritorno sulla scena dell’Anticiclone Nord-Africano che estende la sua influenza nel Mediterraneo e nell’Europa meridionale. Sull’Italia avremo quindi condizioni pienamente estive con giornate di sole e caldo in decisa intensificazione; le temperature, inizialmente in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra, sono destinate ad aumentare gradualmente nel corso dei prossimi giorni, con valori massimi tra 30 e 35 gradi, ma con picchi vicini ai 40 gradi al Centro-Sud da metà settimana. Anche durante le ore notturne il caldo si farà sentire con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 20-22 gradi da nord a sud. Solo il Nord Italia a metà settimana sarà lambito da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa Centrale, che potrebbe portare dell’instabilità con temporali sulle Alpi e sull’alta pianura padana.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, con poche modeste nuvole a ridosso dei rilievi, ma senza il rischio di pioggia. Temperature in aumento con valori massimi generalmente compresi fra 28 e 33 gradi, ma con possibili punte di 34-35 gradi al Centro-Sud e localmente anche superiori sulla Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, a parte ancora qualche rinforzo di maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale che resteranno localmente mossi.

Previsioni meteo per martedì. Martedì insisteranno condizioni di tempo soleggiato in tutta Italia. Solo sulle Alpi saranno presenti degli annuvolamenti, specialmente fra pomeriggio e sera, quando non si escludono locali temporali, specialmente sul settore occidentale. Caldo in ulteriore intensificazione con massime diffusamente comprese fra 29 e 34 gradi, e possibili punte di 35-38 gradi su bassa pianura padana, regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti generalmente deboli con locali rinforzi di brezza. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.