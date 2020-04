Anticiclone in rinforzo sull'Italia

L’alta pressione ci accompagnerà, molto probabilmente, per tutta la nuova settimana, garantendo, almeno fino a Pasqua, prevalenza dei tempo soleggiato e stabile, con le temperature che, in graduale aumento, si attesteranno attorno a valori superiori alle medie stagionali, tipici di primavera inoltrata. Nella settimana che sta per iniziare un po’ di nuvole, con pochi brevi momenti piovosi, si vedranno a tratti solo sulle regioni meridionali, parzialmente esposte al passaggio di correnti umide attivate dall’area depressionaria che insisterà sul Mediterraneo Orientale.

Previsioni meteo per lunedì. Un po’ di nuvole su Salento, Bassa Campania, Calabria e Sicilia, ma alternate a sprazzi di tempo soleggiato e con isolati brevi scrosci di pioggia confinati ad Aspromonte e rilievi siciliani. Giornata piena di sole nel resto del Paese. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Nord e Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Calabria, Sicilia e Sardegna, con pochi brevi scrosci di pioggia, nelle ore centrali del giorno, solo sulle zone montuose della Sicilia. Cielo sereno o al più poco nuvoloso in tutto il resto d’Italia. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve crescita, per lo più leggermente al di sopra delle medie stagionali.