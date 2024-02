Anticiclone ad oltranza: febbraio al via senza pioggia o neve. Le previsioni meteo

Anche nella seconda parte della settimana sull’Italia insisterà l’alta pressione e le condizioni meteorologiche rimarranno quindi caratterizzate da forte stabilità: questo significa che piogge e nevicate saranno praticamente assenti, mentre ci attendono ancora numerose nebbie e purtroppo anche elevati livelli di inquinamento, specie nella Pianura Padana.

La stabilità atmosferica sarà anche accompagnata da temperature massime al di sopra della norma, in ulteriore aumento nel corso del fine settimana, quando sono possibili picchi praticamente primaverili.

E’ molto probabile che l’alta pressione insista sull’Italia anche per tutta la prima parte della prossima settimana, mentre a partire dal 8-9 febbraio dovrebbe abbandonare l’Italia, consentendo così alle piogge di tornare a bagnare l’Italia.

In particolare, in base alla tendenza di lungo termine, è possibile che una piovosa perturbazione atlantica raggiunga finalmente l’Italia intorno al 10 di febbraio: si tratta tuttavia di una proiezione a 10 giorni, per cui l’affidabilità rimane relativamente bassa e tale scenario andrà verificato alla luce dei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per giovedì 1

Giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, ma con poche deboli nevicate solo sul versante settentrionale delle Alpi orientali e a quote piuttosto alte. Al mattino un po’ di nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli della Toscana.

Temperature in leggero calo al Nord, pressoché invariate altrove: massime ancora al di sopra delle medie stagionali praticamente in tutto il Paese. Venti moderati di Maestrale o Tramontana su Basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 2

Un po’ di nuvolosità innocua al Sud e Isole Maggiori. Cielo nuvoloso anche sulle zone alpine di confine, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, ma con qualche nebbia a inizio giornata su Pianura Padana e valli del Centro. Temperature massime in ulteriore aumento al Nord, regioni tirreniche e Sardegna.