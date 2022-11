Arriva il primo ospedale veterinario gratuito d'Italia: apertura a Roma

Una grande novità in arrivo nella capitale: finalmente anche i nostri amici animali potranno avere un ospedale gratuito, ma le novità non finiscono qui. Ecco come sarà la nuova struttura che aprirà a Roma.

Ospedale veterinario gratuito a Roma, quando e come funzionerà

A Roma sarà costruito un ospedale veterinario gratuito, si tratta del primo in Italia ed è una notizia meravigliosa per tutti gli amanti degli animali. Voci di corridoio già diffondevano questa notizia, ma è finalmente arrivata anche la conferma ufficiale da parte del comune capitolino con la dichiarazione via social del suo primo cittadino Roberto Gualtieri:

La Giunta capitolina ha avviato infatti il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all’ampliamento del canile comunale di Muratella, e alla realizzazione di una struttura unica in Italia che consentirà l’accesso gratuito ai servizi di cura per gli animali. Un impegno importante che avevamo preso con la città e che oggi, con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica, comincia a concretizzarsi.

Un vero assaggio di civiltà per il nostro Paese, rimasto indietro sotto molti aspetti per quanto riguarda l'assistenza e la tutela dei nostri amici a 4 zampe, ma quest'ospedale rappresenterà - si spera - una svolta. Ma oltre al suo primato, l'ospedale sarà parte di un progetto molto ambizioso che non si limiterà al ricovero e alle cure gratuite per gli animali, ma sarà dotato di altri importanti reparti. Innanzitutto potrà vantare un pronto soccorso attivo 24 ore su 24, una vera benedizione per ogni tipo di urgenza.

Non solo, la struttura potrà disporre anche di un laboratorio di diagnostica e analisi, sale operatorie, una sala gessi, reparti di terapia intensiva, degenza chirurgica e infine di un'area di isolamento per animali con malattie trasmissibili. Insomma, si tratta di una clinica all'avanguardia fornita di ogni tipo di strumento utile alla cura degli animali e per realizzarla sarà necessario non poco spazio. Sono circa 670 i metri quadri che il comune ha messo a disposizione per la struttura, recuperandolo da aree non ancora utilizzate; ora, dopo la valutazione dei costi, si passerà al bando per la costruzione del tutto, che dovrà essere terminata nel 2024.