Ancora alta pressione ma venerdì arriva la perturbazione n.4

Ci attendono ancora condizioni meteo in generale soleggiate e stabili, con l’alta pressione allungata sulla nostra Penisola: quindi sostanziale assenza di piogge e nevicate, poche nuvole, scarsa ventilazione e temperature in generale al di sopra della norma. Condizioni queste di nuovo favorevoli all’accumulo degli inquinanti nelle aree urbane. Un cambiamento è invece previsto nel corso della giornata di venerdì, quando l’alta pressione si indebolirà e consentirà alla perturbazione atlantica n.4 di gennaio di avvicinarsi alla nostra Penisola con un graduale peggioramento a partire da Liguria, Sardegna e versante tirrenico. Nel corso del fine settimana sono previste delle piogge sparse in Pianura Padana e al Centro-Sud.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata in prevalenza soleggiata sull’Italia a parte della nuvolosità sulle Isole maggiori e più sporadica anche in Liguria, Piemonte, Puglia e Calabria meridionale. Condizioni pressoché invariate nel corso della giornata ma con il ritorno di nebbia in banchi dalla tarda serata nella Pianura Padana centrale, lungo le coste dell’Emilia Romagna e nelle valli del Centro. Temperature massime con poche variazioni e quasi ovunque oltre la norma. Venti moderati di Scirocco tra Sardegna e Canale di Sicilia; ventilato anche sull’alto Adriatico e nello Ionio settentrionale.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino ritroveremo qualche banco di nebbia in Pianura Padana centrale, lungo le coste adriatiche di Veneto, Emilia Romagna e localmente nelle valli del Centro ma in rapido dissolvimento. Molte nuvole nelle Isole maggiori con qualche pioggia in Sardegna; tra pomeriggio e sera deciso aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, in Emilia e nelle zone tirreniche interne del Centro; piogge sparse o pioviggini in Liguria, bassa Lombardia, Toscana e Lazio con fenomeni in intensificazione in queste aree durante la notte. Temperature minime quasi invariate o in leggero calo, massime in diminuzione al Nord. Insistono venti di Scirocco sulle Isole maggiori e nel Tirreno. Venti meridionali da deboli a moderati anche nel Mar Ionio.

