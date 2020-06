Anche oggi parecchi rovesci e temporali

Alta pressione ancora latitante: la settimana prosegue all’insegna dell’instabilità e con temperature che saranno in linea con le medie stagionali; nei prossimi giorni non sono previste ondate di calore e, quindi, picchi di caldo eccessivo sull’Italia. Intanto le nostre regioni continuano ad essere influenzate dalla perturbazione numero 3 di giugno, con un vortice di bassa pressione diretto lentamente verso i Balcani: di conseguenza anche oggi prevarranno condizioni di tempo instabile in molti settori, con frequenti locali e improvvisi temporali. Non mancherà lo spazio per il sole, specialmente sulle Isole maggiori, con un caldo estivo gradevole. Nella giornata di domani è previsto il passaggio di una nuova perturbazione (la n.4 di giugno) che interesserà soprattutto il Nord e parte del Centro e sarà seguita ancora da uno strascico di instabilità, principalmente al Nord, anche nelle successive giornate di giovedì e venerdì. In queste condizioni, nell’arco dei prossimi 7 giorni, le temperature oscilleranno intorno alla norma climatica di questo periodo dell’anno, con i valori che potranno avvicinarsi al massimo ai 30 gradi.

Previsioni meteo per oggi. Altra giornata instabile, con numerose piogge o improvvisi temporali inizialmente al Nord-Est e al Centro-Sud specie lungo il versante adriatico; fenomeni più diffusi nel pomeriggio e in estensione anche al Nord-Ovest, lungo le zone interne e montuose della Penisola e sul settore dell’alto Ionio. Il sole resisterà sulle Isole maggiori e, anche se con qualche nube in più, lungo il versante tirrenico. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione. Venti ancora a tratti moderati o tesi da ovest o nord-ovest, specie al Centro-Sud. Mari mossi o localmente molto mossi quelli occidentali, poco mossi o localmente mossi Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per mercoledì. Atmosfera ancora molto instabile a causa di una nuova perturbazione in arrivo a partire dal Nord: temporali diffusi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove i fenomeni saranno più frequenti e localmente anche intensi, associati a possibili grandinate. Il coinvolgimento del Sud sarà marginale e limitatamente alle aree interne della Campania e in Puglia. Temperature in calo al Nord, in modo più sensibile localmente al Nord-Ovest, in aumento al Sud, senza grandi variazioni altrove. Venti nord-occidentali a tratti in intensificazione, soprattutto tra Mar Ligure e alto Tirreno e successivamente sull’Alto Adriatico. Attenzioni alle raffiche durante i temporali.