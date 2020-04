Alta pressione in rimonta sull'Italia

Domenica la perturbazione che si è oramai spostata sul Basso Ionio, in prossimità della Grecia, continuerà a spingere un po’ di nuvolosità sulle regioni meridionali, comunque senza piogge; giornata piena di sole nel resto d’Italia grazie alla presenza dell’alta pressione. L’alta pressione ci accompagnerà probabilmente anche per tutta la prossima settimana, consolidando gradualmente la sua presenza anche sulle regioni meridionali: la settimana che ci porterà fino alla Pasqua sarà quindi in generale caratterizzata da condizioni meteo soleggiate e stabili, con venti deboli e temperature che, in ulteriore aumento, si attesteranno attorno a valori superiori alle medie stagionali.

Previsioni meteo per domenica. Giornata tra sole e nuvole all’estremo Nordovest, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, comunque senza piogge. Prevalenza di cielo sereno sul resto d’Italia. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto nella norma o solo di poco al di sopra. Moderati venti di Tramontana al Sud.

Previsioni meteo per lunedì. Un po’ di nuvole su Salento, Bassa Campania, Calabria e Sicilia, ma alternate a sprazzi di tempo soleggiato e con isolati brevi scrosci di pioggia confinati ad Aspromonte e rilievi siciliani. Giornata piena di sole nel resto del Paese. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Nord e Sardegna.