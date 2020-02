Alta pressione in espansione: l'inverno arretra di nuovo

Venerdì l’alta pressione guadagnerà ulteriormente terreno sull’Italia, e oltre a garantire tempo soleggiato e stabile in gran parte d’Italia, favorirà anche un rialzo delle temperature, che quasi dappertutto si attesteranno attorno a valori normali per il periodo. Il fine settimana sarà caratterizzato da umide correnti occidentali che, scorrendo sul nostro Paese, porteranno un po’ di nuvolosità, ma con pochissime piogge e con temperature in ulteriore leggero aumento, per lo più al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; qualche nuvola innocua in più, specie nella seconda parte del giorno, solo su Nordovest e Puglia. Temperature minime in generale diminuzione, con deboli gelate all’alba al Centro-Nord e nelle aree interne del Sud; massime in crescita, ancora leggermente sotto la norma al Sud, nella norma o di poco oltre nel resto d’Italia. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per sabato. Sabato giornata tra sole e nuvole al Nordovest, Alta Toscana e Sardegna, ma senza piogge; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Alla fine del giorno nebbie in formazione sulle pianure del Nord. Temperature quasi dappertutto in leggero aumento, in generale nella norma o di poco al di sopra.

