E' allerta meteo gialla a Napoli e in tutta la Regione Campania dalle ore 20:00 di stasera, lunedì 15 novembre 2021, fino alle ore 12:00 di domani, martedì 16 novembre 2021. L'annuncio è arrivato dalla Protezione Civile regionale.

Allerta meteo Campania di colore giallo: l'avviso della Protezione Civile

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo su tutta la Regione Campania. La Protezione Civile della Regione ha diramato un comunicato stampa avvisando tutti di un allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 15 novembre, fino alle ore 12:00 di domani, martedì 16 novembre. Le previsioni meteo per le prossime ore segnalano l'arrivo di rovesci e temporali sparsi su tutta la Regione Campania con piogge di natura anche forte. Non solo, previste anche raffiche di vento.

L'allerta meteo gialla, emanata dalla Protezione Civile della Regione, parla di un possibile un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Non solo, possibili anche fenomeni di impatto al suolo come: ruscellamenti superficiali e fenomeni di trasporto di materiale, ma anche possibili allagamenti di locali interrati e a pian terreno.

Allerta meteo Campania, ultima ora: scuole chiuse?

L'ondata di maltempo in arrivo in Campania, associata a piogge anche di tipo torrenziale, potrebbe causare lo scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, un innalzamento del livello dei corsi acqua con conseguenti inondazioni delle aree circostanti a causa di criticità locali come l'otturazione di tombini, restringimenti, ecc. In vista dello stato di allerta giallo, la Protezione Civile della Regione Campania ha invitato tutti gli enti competenti ad attivarsi in modo da arginare e contrastare i possibili rischi legati a questa nuova ondata di maltempo come previsto dai piani comunali.

Non è ancora stato comunicato se le scuole saranno chiuse oppure no. Nelle prossime ore spetterà ai comuni valutare e decidere per una possibile chiusura di parchi pubblici, cimiteri e scuole in vista della comunicazione di allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania. Generalmente la chiusura delle scuole è legata non ai fenomeni di rovescio, ma alla presenza del vento. In caso di forti raffiche di vento, infatti, è possibile valutare l'ipotesi di chiudere tutti gli istituti scolastici. Ricordiamo che in caso di situazioni di straordinarietà e urgenza spetta al sindaco decidere per la chiusura delle scuole essendo rappresentante del Governo sul territorio.