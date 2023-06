Allerta meteo gialla in Italia il 12 giugno: le regioni e zone a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla lunedì 12 giugno 2023 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per maltempo e rischio piogge lungo tutto lo stivale. Ecco le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: prosegue l'allerta meteo gialla anche il 12 giugno

L'assenza dell'alta pressione in Italia sta favorendo un clima instabile e variabile caratterizzato dall'alternanza di piogge, schiarite e annuvolamenti. La Protezione Civile ha diramato per lunedì 12 giugno uno stato di allerta meteo gialla per maltempo e rischio piogge da Nord a Sud. Diverse le regioni interessate da una nuova ondata di maltempo, complice anche il passaggio della perturbazione n.4 del mese. Ecco le regioni e zone coinvolte dall'allerta:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale; Puglia : Salento;

: Salento; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto.

Allarme maltempo in Italia: allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico

Non solo, sempre per lunedì 12 giugno 2023 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di duplice allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. L'allerta gialla per rischio idraulico che, corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali, è stata comunicata in Calabria nelle zone: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Allerta gialla di ordinaria criticità anche per rischio idrogeologico il 12 giugno in diverse regioni d'Italia. Ecco dove: