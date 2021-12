E' allerta meteo arancione nelle Marche. La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo di colore arancione per la giornata di domani, sabato 11 dicembre 2021. Secondo le previsioni meteo è attesa una perturbazione di origine atlantica e a carattere freddo con conseguenti precipitazioni su buona parte del Centro-Sud

Allerta meteo nelle Marche: temporali diffusi e abbondanti nevicate

Sabato 11 dicembre 2021 è stato diramato uno stato di allerta di colore arancione per la Regione Marche. Dopo l'allerta meteo per la Campania, anche le Marche sono colpite da un vortice di aria fredda proveniente dal nord. L'arrivo di una perturbazione di origine atlantica porta tanto freddo accompagnato da intense precipitazioni in buona parte del centro-sud. Con il vortice di aria fredda in arrivo anche temporali sparsi sui settori tirrenici meridionali e adriatici centrali, ma anche abbondanti nevicate che toccheranno anche le zone di collina.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo di codice arancione che prevede il presentarsi di fenomeni più intensi del normale considerati pericolosi sia per l'incolumità delle persone che per i beni e le attività ordinarie. La presenza di una perturbazione accompagnata da forti piogge e rovesci potrebbe anche causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che hanno spinto la Regione ad emanare uno stato di allerta.

Nelle prime ore di domani, sabato 11 dicembre 2021, le previsioni meteo parlano di precipitazioni di carattere sparso prevalentemente con carattere di rovescio o temporale su tutte le Marche, ma anche nella zona orientale dell'Abruzzo. Questi fenomeni critica saranno accompagnati anche da rovesci intensi e fortissime raffiche di vento.

Neve nelle Marche sopra i 5-800 metri. Scuole chiuse a Senigallia

Non solo temporali e rovesci di carattere diffuso nel bollettino di allerta meteo di sabato 11 dicembre 2021 per la Regione Marche. Oltre alla pioggia e ai temporali previste anche delle abbondanti nevicate. La neve si prepara a cadere e trasformare il paesaggio al di sopra dei 500 fino ad 800 metri nella Regione Marche e non solo. Previste nevicate anche nella zona orientale dell'Umbria, nella parte nord - orientale del Lazio e in Abruzzo con possibili nevicate anche al di sopra dei 700 e 1000 metri in Molise.

Oltre alla neve, le previsioni meteo parlano anche di forti venti e in alcuni casi di burrasca forte che potrebbero interessare le Marche, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo e il Molise.

Intanto a Senigallia scuole chiuse dopo il messaggio di allerta diramato dalla Protezione civile regionale. Come si legge nel comunicato il Sindaco Massimo Olivetti, considerata la fase di preallarme ha disposto la chiusura per sabato 11 dicembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia". Annullato anche il mercato del sabato in Piazza Simoncelli, del mercato del Foro Annonario e del Mercato “Campagna Amica”.