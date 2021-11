Foto di anvel da Pixabay (immagine di repertorio)

Nuova allerta meteo arancione in Sardegna per domani, lunedì 15 novembre 2021. Situazione difficile in Italia a causa del maltempo. Dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta nella provincia di Cagliari, il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 15 novembre. L’ordinanza è stata emanata per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici dopo le incessanti piogge che hanno creato disagi e allagamenti in città.

Dopo l'analisi delle nuove previsioni meteo, la Protezione Civile ha deciso di emanare nuova allerta meteo per la Sardegna. La Regione passa dall'allerta gialla a quella arancione. Quest'ultima sarà in vigore sino alle 23,59 di lunedì 15 novembre 2021.

Oggi, domenica 14 novembre e domani, lunedì 15 novembre la Sardegna dovrà fare i conti con piogge intense e temporali. Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una criticità ordinaria, con allerta gialla per rischio idraulico.

Nella nota stampa diramata dal Comune in merito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Cagliari si legge: "Si invitano i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate. Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni deflusso delle acque e la Polizia Locale sta vigilando sulla sicurezza della circolazione stradale. Anche nell'abitato di Pirri si sono registrate forti criticità nonostante la recente manutenzione delle caditoie e lo svuotamento delle vasche di laminazione".

Non è da escludere, visto il maltempo segnalato su tutta la Sardegna, che anche altri comuni possano chiudere le scuole domani. Seguiranno aggiornamenti.

Sardegna: allagamenti, strade chiuse e una vittima

La pioggia battente, che si è riversata ininterrottamente dalla tarda serata di ieri sulla Sardegna e sulla città di Cagliari ha già causando gravi disagi e allagamenti anche nell’hinterland cagliaritano.

Molte strade risultano allagate e impraticabili, vi sono stati crolli di parti di abitazioni e sono saltati vari tombini. Il quartiere di Pirri è uno dei più colpiti. Via Italia è stata chiusa al traffico a causa dell’acqua che ha superato il livello di guardia. La statale 554 ha presentato difficoltà di circolazione, ed ora risulta chiusa in alcuni tratti. Problemi e disagi anche in viale Diaz, viale Trieste e viale Ciusa. Bloccato e chiuso a tratti perfino l’Asse mediano.

Il maltempo in Sardegna ha già causato una vittima. E' stato trovato morto dai Vigili del Fuoco l'uomo disperso questa mattinata a Sant'Anna Arresi, nella provincia Sud Sardegna. L'anziano si trovava in auto, non lontano da casa, quando è stato bloccato dall'acqua e dal fango. Pare che sia sceso dalla macchina forse per mettersi al riparo sul tetto, ma non ha fatto in tempo.