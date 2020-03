A inizio settimana crollo delle temperature

Venerdì tempo ancora stabile quasi ovunque sull'Italia con temperature ancora sopra le medie. L'instabilità sarà in aumento nel corso del weekend con il ritorno di un clima invernale a partire da lunedì. Le previsioni per le prossime ore.

Nel corso della giornata di domenica correnti gelide che scorrono sul bordo meridionale di un vasto anticiclone posizionato sull’Europa nord- orientale irromperanno sull’alto Adriatico con forti venti di Bora. Domenica l’aria fredda gradualmente si propagherà a tutto il Nord Italia fino all’Adriatico centrale. L’ingresso di questa massa d’aria sarà accompagnato anche da alcune precipitazioni, principalmente su Alpi, Prealpi e Piemonte con quota neve in graduale calo. Il tempo risulterà instabile con rovesci e locali temporali sull’Appennino settentrionale, nelle zone interne del Centro e della Sardegna, qualche locale e debole pioggia possibile anche all’estremo Sud. Venti da tesi a forti d Bora su medio e alto Adriatico e in moderato rinforzo da est in Val Padana.



Nei primi giorni della prossima settimana l’afflusso di aria fredda dovrebbe intensificarsi: particolarmente esposte a questo sensibile calo delle temperature saranno il Nord Italia, la Toscana, l’Umbria e le regioni centrali adriatiche ; successivamente a metà settimana verranno coinvolte in parte anche le regioni meridionali e la Sardegna. Il calo termico sarà anche superiore ai 10 gradi, con valori che si porteranno al di sotto delle medie stagionali. Al Nord il freddo sarà accompagnato da tempo asciutto con possibili gelate notturne , al Centro-sud il tempo sarà più instabile con rischio di qualche pioggia o temporale e nevicate in Appennino anche a bassa quota.