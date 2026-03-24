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3 nuove specie di lucertole scoperte in Australia: una ha la testa arancione ed è molto insolita

La scoperta di tre nuovi varani nel Queensland segna un importante passo avanti nella conoscenza della biodiversità.
Ambiente24 Marzo 2026 - ore 12:34 - Redatto da Meteo.it
Ambiente24 Marzo 2026 - ore 12:34 - Redatto da Meteo.it
Foto da Wikipedia

Nelle terre aspre e stratificate dell’Australia continuano a emergere scoperte che sorprendono persino gli studiosi più esperti di fauna selvatica, rivelando specie rimaste a lungo inosservate.

Tra queste spicca il Varanus umbra, un varano delle rocce finora sconosciuto alla scienza, facilmente distinguibile per la sua straordinaria testa color arancione acceso che risalta nella luce della savana. La scoperta è stata resa possibile grazie a una spedizione scientifica condotta nel nord del Queensland, dove il team di ricerca ha individuato questa nuova specie nel suo habitat naturale.

Scoperte 3 specie di lucertole in Australia, ecco quali sono

A guidare il gruppo è stato il ricercatore Stephen Zozaya, appartenente alla Australian National University, che ha contribuito in modo decisivo all’identificazione e alla classificazione dell’animale. Il primo incontro con il Varanus umbra ha lasciato perplesso il ricercatore Stephen Zozaya, che ha raccontato quanto fosse difficile collegarlo alle specie già note, a causa del suo aspetto insolito e dei colori fuori dall’ordinario.

Nonostante ciò, alcune immagini dell’animale circolavano già online, condivise da appassionati locali che ne avevano intuito la particolarità senza poterla dimostrare scientificamente.

Durante la stessa spedizione nel nord del Queensland, il team della Australian National University ha individuato anche altre due nuove specie: il Varanus phosphorus, caratterizzato da una vivace testa gialla, e il Varanus iridis, noto per le sue sfumature quasi iridescenti.

Si tratta di tre grandi rettili ben distinti nell’aspetto, ma per anni considerati semplici varianti locali di specie già conosciute, con differenze ritenute legate solo all’ambiente. La svolta è arrivata grazie alle analisi genetiche, che hanno evidenziato distanze evolutive significative tra queste popolazioni, superiori a quelle che separano specie già ufficialmente riconosciute.

Questo risultato ha trasformato osservazioni isolate in una scoperta scientifica concreta, evidenziando anche un certo ritardo della ricerca rispetto alle conoscenze di chi vive quotidianamente questi territori.

Cos'è il varano?

I varani sono rettili diffusi principalmente in Oceania, Asia e Africa, anche se in alcune zone delle Americhe si sono affermati come specie invasive a causa dell’introduzione umana. La loro origine è molto antica e risale alla Preistoria, e oggi si contano circa 80 specie differenti appartenenti al genere Varanus.

Questi animali si distinguono per il corpo robusto e il collo potente, caratteristiche che permettono loro di afferrare e lacerare le prede con grande efficacia. Anche la coda e gli artigli sono strumenti fondamentali, particolarmente sviluppati in specie di grandi dimensioni come il Varanus komodoensis, che può superare i tre metri di lunghezza ed è il varano più grande esistente.

All’estremo opposto si trovano specie molto più piccole, come il Varanus gilleni, lungo appena una ventina di centimetri. In genere i varani conducono una vita solitaria, ma in alcune situazioni possono riunirsi in gruppi che arrivano fino a circa 25 individui, soprattutto quando le risorse sono scarse. Questo comportamento è legato al loro stile di caccia, che è attivo e richiede di coprire territori molto ampi alla ricerca di cibo.

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Ultimo aggiornamento Martedì 24 Marzo ore 17:00

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