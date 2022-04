Natale di Roma: oggi la città Eterna festeggia la sua fondazione

Oggi, 21 aprile, Roma compie 2.775 anni. Era infatti il 21 aprile del 753 a.C. quando Romolo fondò la città eterna. Molti gli eventi previsti sia nella Capitale che in rete, per la celebrazione dell'anniversario fondazione di Roma, festa laica a cui la cittadinanza tiene particolarmente.

Mito della fondazione di Roma

La nascita di Roma si lega indissolubilmente con la leggenda di Romolo e Remo. I due gemelli figli di Rea Silvia, discendente di Enea e di Marte, Dio della Guerra, sarebbero stati allattati da una lupa. Condannati a morte dallo zio Amulio furono invece salvati dai soldati, che abbandonarono la cesta lungo le rive del Tevere senza gettarla nelle acque.

Una lupa, scesa a valle per abbeverarsi, fu attratta dal vagito dei piccoli e si avvicinò per allattarli. I piccoli gemelli furono poi trovati da un pastore e sua moglie, Faustolo e Larenzia, che li crebbero come figli suoi. Una volta cresciuti affrontarono Amulio per sottrargli il regno che aveva fatto suo con l'inganno, sottraendolo al fratello maggiore (e nonno dei gemelli) Numitore.

Restituito il regno di Alba Longa al legittimo erede, i fratelli si avventurarono intenzionati a fondare una loro città. Trattandosi di due gemelli però il principio della primogenitura non poteva funzionare, per cui decisero di affidarsi al fato per decidere chi dei due avrebbe regnato nella nuova città. Incapaci di trovare un accordo si affidarono così al volo degli uccelli e scelsero un colle ciascuno. Agli occhi di Remo apparvero subito sei volatili sul colle Aventino, mentre poco dopo Romolo poté contarne ben dodici sul colle Palatino.

Mentre Remo sosteneva di essere lui il legittimo re della nuova città, perché aveva avvistato per primi i volatili, Romolo attribuiva la sua presunta vittoria al maggior numero di esemplari. Ne nacque una disputa che condusse alla morte di Remo. Era il 21 aprile del 754 a.C., il giorno in cui Romolo, secondo la leggenda, avrebbe fondato la città eterna.

Questa è solo uno delle tante leggende che aleggiano sulle origini di Roma, altre riportano motivi diversi che avrebbero causato la disputa tra i fratelli, ma tutte concordano sulla data di fondazione di Roma da parte di Romolo. La città eterna quindi compirebbe oggi ben 2.775 anni. Difficile immaginare una torta capace di contenere così tante candeline, ma se anche è impossibile trovare un dolce così capiente sono molti gli eventi previsti per celebrare questa ricorrenza nella Capitale.

Natale di Roma, eventi in programma

Il Natale di Roma, conosciuto anche come giorno delle Palilie, è una festa laica a cui i romani tengono particolarmente. Negli ultimi vent'anni, anche grazie alla fondazione del Gruppo Storico Romano, sono ripresi i festeggiamenti in questa giornata, con manifestazioni folcloristiche che richiamano cittadini e turisti da ogni parte del mondo.

Dopo le celebrazioni dello scorso anno, in cui a causa della pandemia da Covid-19 il gruppo aveva dovuto organizzare solo eventi online con rappresentazioni in diretta dal Museo Etrusco di Villa Giulia, quest'anno sono ripresi i festeggiamenti in presenza. Cortei e rievocazioni storiche al Circo Massimo in calendario oggi, e per i prossimi tre giorni, si aggiungeranno alle tante manifestazioni, inaugurazioni e iniziative dell'amministrazione capitolina.

Le rievocazioni del Gruppo Storico Romano al Circo Massimo inizieranno alle 12.00, con il tradizionale rito ai Numi romani, per proseguire nel pomeriggio con Le Palille e il Rinnovo del Fuoco Sacro in piazza in Campo Marzio.

Per l'occasione oggi anche tutti i musei della Capitale saranno a ingresso gratuito, mentre ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, sarà possibile assistere all'inaugurazione dell’opera multimediale Synesthesia.

Nuove tecnologie all'avanguardia e innovativi strumenti saranno presentati invece al Planetario di Roma Capitale, che verrà inaugurato oggi all'interno del Museo della Civiltà romana.