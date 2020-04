Weekend variabile al Sud, sole e clima mite altrove

La perturbazione n.1 di aprile, attualmente in transito tra l’Africa settentrionale le regioni meridionali italiane, nelle prossime ore tenderà ad allontanarsi verso il sud dei Balcani e la Grecia: nel fine settimana al Sud si osserveranno condizioni di variabilità, ma senza precipitazioni rilevanti, mentre nel resto del Paese il tempo risulterà decisamente più stabile, grazie al rinforzo di un vaso campo di alta pressione. Le temperature, nel frattempo, risulteranno più miti rispetto ai giorni scorsi, pur mantenendosi su valori attorno o poco sotto la media stagionale. Nel corso della prossima settimana, inoltre, si conferma un ulteriore consolidamento del campo anticiclonico sull’Italia e sull’Europa centro-meridionale: la stabilità atmosferica dovrebbero così accompagnarci fino al weekend di Pasqua, mentre l’afflusso di aria via via più temperata favorirà un rialzo delle temperature e un clima decisamente primaverile, con il termometro che, sul finire della settimana potrebbe anche superare i 20 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Sabato su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia nuvolosità irregolare, ma senza piogge e con schiarite a tratti anche ampie. Tempo soleggiato nelle restanti regioni, con prevalenza di cieli sereni, salvo alcuni modesti annuvolamenti nel pomeriggio lungo la fascia prealpina, in Friuli e sulla valle padana centrale. Temperature: minime e massime in aumento; valori pomeridiani per lo più compresi tra 14 e 18 gradi. Venti: da moderati a tesi settentrionali al Centrosud, fino a localmente forti di Tramontana all’estremo Sud e sulla Sicilia. Mari: mossi i bacini centro-meridionali, fino a molto mossi o agitati il basso Adriatico, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per domenica. Domenica sulle regioni meridionali peninsulari nuvolosità irregolare, intervallata da alcune schiarite, ma non associata a precipitazioni di rilievo. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per alcuni annuvolamenti su Piemonte e Lombardia, specie nella prima parte della giornata. Temperature: in ulteriore aumento le minime, senza grandi variazioni le massime, prossime alla media stagionale. Venti: moderati o localmente anche tesi settentrionali sulle regioni del Centrosud e sui mari prospicienti, che resteranno generalmente mossi, fino a molto mossi quelli meridionali.