Weekend stabile al Centro-Nord

Giovedì tempo stabile al Centro-nord mentre all'estremo Sud e sulle Isole inizieranno ad aumentare le nuvole a causa dell'avvicinamento di una nuova perturbazione che venerdì porterà piogge anche forti soprattutto su Sicilia e Calabria. Le previsioni per le prossime ore.

Sabato avremo gli ultimi effetti della perturbazione nr.1 del mese all’estremo Sud con residui annuvolamenti ma precipitazioni quasi del tutto assenti in mattinata a ridosso dell’Appennino meridionale in Calabria, Sicilia ma con schiarite poi via via più ampie nel corso della giornata. Prevarrà il sole nel resto d’Italia con qualche addensamento in giornata solo lungo la fascia prealpina e nell’ovest del Piemonte. La depressione in allontanamento sullo Ionio richiamerà comunque una ventilazione settentrionale al Centro-sud con venti anche fino a localmente forti in particolare sullo Ionio. Le temperature saranno in rialzo sia minime che nelle massime con valori più in linea con le medie stagionali.

Domenica vedrà schiarite ancora più diffuse con qualche annuvolamento significativo solo nelle zone interne della Sicilia orientale e possibili temporanei strati di nubi basse tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. Temperature in ulteriore aumento nelle minime un po’ dappertutto e nelle massime al Sud e nelle Isole. La ventilazione settentrionale andrà attenuandosi ma con venti che soffieranno ancora fino a moderati al Sud e in Sicilia. Questo ritorno alla stabilità diffusa sarà favorito da una robusta area di alta pressione che si rinforzerà progressivamente sull’Europa continentale, abbracciando anche l’Italia, specie il Centro-nord, dove le temperature nel corso della prossima settimana si porteranno anche su valori sopra le medie stagionali, in modo più evidente al Nord,