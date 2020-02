Weekend soleggiato e molto mite

L’ultima perturbazione è oramai in fase di allontanamento e nel fine settimana l’alta pressione tornerà a proteggere tutta la Penisola. Ci attendono quindi un sabato e una domenica pieni di sole, con appena il fastidio di qualche nebbia mattutina. Le giornate saranno insomma in prevalenza soleggiate e insolitamente miti, con temperature anche di 5-6 gradi al di sopra della norma. Una condizione climatica, questa, destinata a proseguire almeno fino a metà della prossima settimana. Dal punto di vista del tempo, un’altra debole perturbazione atlantica (la n.4) potrebbe raggiungere il Nord Italia alla fine di lunedì, ma con effetti ancora una volta piuttosto scarsi.

Previsioni meteo per sabato. Su tutto il Paese tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Da segnalare il passaggio di nubi alte e sottili sulle regioni settentrionali e qualche modesto annuvolamento nelle aree interne del Sud e sulla Sardegna. Temperature: minime per lo più in diminuzione, con valori all’alba vicini allo zero al Centronord; massime in leggera flessione in val padana e all’estremo Sud. Venti: da moderati a tesi di Tramontana al Sud e sulla Sicilia, forti sul mar Ionio, ma in attenuazione a fine giornata. Mari: molto mosso o agitato lo Ionio.

Previsioni meteo per domenica. Alternanza tra nuvole e momenti soleggiati al Nord e Alta Toscana, comunque senza piogge. Cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto d’Italia. Al mattino nebbie in dissolvimento sulle pianure del Nord. Temperature massime in crescita nel versante adriatico, pressoché stazionarie altrove.