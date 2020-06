Weekend soleggiato e molto caldo

Grazie all’alta pressione che si allunga con decisione sul Mediterraneo Occidentale, sarà un fine settimana in gran parte soleggiato, con appena un po’ di instabilità che rimarrà confinata alle zone alpine. Sempre nel corso del fine settimana, aumenterà il caldo, perché una massa d’aria calda tropicale, attualmente ai margini del nostro Paese, avanzerà infine sull’Italia, spingendo così le temperature fino a punte di 35 gradi in diverse località. Il bel tempo insisterà anche nei primi giorni della prossima settimana, quando il caldo si farà ancora più intenso, con picchi fino a 37 gradi e afa in aumento: sarà in effetti la prima vera e propria ondata di caldo intenso della stagione.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino prevalenza di tempo bello, con appena un po’ di nuvolosità innocua sulle zone alpine e prealpine. Nel pomeriggio un po’ di nuvole e qualche temporale sulle Alpi, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, per lo più comprese fra 27 e 33 gradi, con qualche punta di 34-35 gradi. Venti deboli, in generale a regime di brezza, con locale rinforzo di Scirocco solo sullo Stretto di Sicilia.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino cielo sereno in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, dove si formerà anche qualche breve temporale; ancora tanto sole altrove. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita, per lo più comprese fra 28 e 33 gradi, con punte di 34-35 gradi.