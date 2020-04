Weekend: nuvole in aumento e clima mite

In questo fine settimana l’alta pressione si indebolirà lasciando progressivamente scoperta l’Italia di fronte all’arrivo di nuove perturbazioni. Nelle prossime ore di questo sabato sentiremo l’influenza di una prima debole perturbazione (la numero 4 del mese) che porterà un po’ di nuvolosità tra Centro-Nord e Sardegna, ma con scarse precipitazioni limitate all’isola e al Lazio. Domenica una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale (la numero 5) raggiungerà l’Italia, determinando un generale aumento della nuvolosità e portando con sé piogge sparse tra Sardegna, Liguria e regioni centrali. Ad inizio settimana questa perturbazione determinerà un più deciso e diffuso peggioramento del tempo: tra lunedì e martedì sono previste piogge su molte regioni, localmente anche intense. Questa fase piovosa sarà accompagnata dall’arrivo di aria più fredda da Est, che causerà anche un brusco calo delle temperature. I valori termici di metà settimana si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali.

Previsioni meteo per sabato. Cielo nuvoloso e locali piovaschi in Sardegna. Nubi in aumento anche su Alpi occidentali, Liguria e regioni centrali. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove, specialmente al Sud e in Sicilia, ma con velature in aumento dal pomeriggio. In serata possibili deboli piogge su Lazio e zone interne di Campania, Abruzzo e Molise. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Nord, con picchi di 25-27 gradi. Venti di Scirocco in rinforzo su Tirreno occidentale e Canale di Sicilia, dove i mari saranno localmente mossi; mosso anche il Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. Molte nuvole e piogge sparse in Sardegna. In generale nuvoloso anche su Liguria, Basso Piemonte e regioni centrali tirreniche, con isolati piovaschi su Alpi Occidentali, Ponente Ligure, Bassa Toscana e Lazio. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati scrosci di pioggia soprattutto su Alpi e Appennino Centrale. In serata ulteriore peggioramento, con piogge sparse su Piemonte, Liguria, Alpi Orientali e gran parte del Centro. Temperature massime in leggera diminuzione su Alpi, zone interne del Centro e Sardegna, ma sempre di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali in gran parte d’Italia.