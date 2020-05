Weekend di tempo variabile e clima mite

Questo fine settimana sarà caratterizzato da tempo variabile, con un po’ di instabilità favorita dalle correnti nord-occidentali che, in scivolamento lungo il bordo orientale dell’alta pressione estesa sulla Penisola Iberica, scorreranno sull’Italia. Sabato e domenica quindi saranno giornate tra sole e nuvole, con improvvisi acquazzoni e temporali che si concentreranno più che altro sul medio versante adriatico e al Sud, mentre le temperature resteranno in generale gradevoli, con valori nella media o leggermente al di sopra. All’inizio della prossima settimana la temporanea espansione dell’alta pressione verso le nostre regioni con conseguente maggiore stabilità, determinerà un più sensibile aumento delle temperature. sarà caratterizzato da tempo variabile, con un po’ di instabilità favorita dalle correnti nord-occidentali che, in scivolamento lungo il bordo orientale dell’alta pressione estesa sulla Penisola Iberica, scorreranno sull’Italia.quindi saranno giornate tra sole e nuvole, con improvvisi acquazzoni e temporali che si concentreranno più che altroe al, mentreresteranno in generale gradevoli, con valori nella media o leggermente al di sopra.la temporanea espansione dell’alta pressione versocon conseguente maggiore stabilità, determinerà un più sensibile aumento delle temperature.

Previsioni meteo per sabato. Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana e sulle Isole, a parte della nuvolosità addossata alle Alpi occidentali e in Valle d’Aosta, con deboli precipitazioni. Nel pomeriggio qualche breve rovescio o temporale potrà svilupparsi anche sulle Alpi più orientali e in Friuli. Cielo inizialmente poco nuvoloso nel resto del Centro-Sud, con dei rovesci su Marche, zone interne del Centro e Appennino meridionale, più diffusi al Sud nella seconda parte della giorno. Giornata ventosa per venti di Foehn al Nord-Ovest, venti occidentali o di Maestrale anche forti sulle Isole e al Sud. Molto mossi i mari di ponente e lo Ionio.

Previsioni meteo per domenica. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e regioni centrali tirreniche. Qualche nuvola in più sulle altre regioni, con brevi ma improvvisi momenti piovosi sulle zone appenniniche e possibili locali sconfinamenti delle piogge lungo le coste adriatiche. Temperature massime in diminuzione nelle regioni del versante adriatico.