Weekend con qualche pioggia o temporale sulle regioni adriatiche e al Sud

La perturbazione (la numero 8 di aprile), in transito sull’Italia mercoledì, porterà ancora piogge sparse su diverse regioni e in particolare al Nordest, zone interne del Centro e regioni del basso versante tirrenico. Un’altra perturbazione (la numero 9 del mese) attraverserà la nostra Penisola nella giornata di giovedì, con piogge che coinvolgeranno prevalentemente le regioni settentrionali; si tornerà a vedere anche la neve sulle Alpi, ma solo a quote piuttosto alte. Nell’ultima parte della settimana invece è probabile un generale miglioramento del tempo e un rialzo delle temperature.



Le previsioni per le prossime ore.

Nel fine settimana l’Italia rimarrà ai margini di un promontorio di alta pressione posizionato sull’Europa sud-occidentale. Sul nostro Paese osserveremo correnti tese da nord-ovest in quota. Le regioni più occidentali resteranno maggiormente protette, mentre quelle orientali saranno più esposte al passaggio di nuclei di aria instabile. Sabato piogge sparse, anche a carattere di rovescio, previste sulle aree alpine, specie in Val d’Aosta e su quelle orientali. Il tempo sarà variabile e instabile anche sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, dove saranno possibili locali rovesci di pioggia o brevi temporali. Nel resto d’Italia sarà una giornata nel complesso abbastanza soleggiata. Giornata ventosa al Nord-Ovest, sui mari di Ponente, su regioni tirreniche e al Sud per venti da moderati a tesi occidentali. Venti in attenuazione, invece, sul medio-alto Adriatico. Mari generalmente mossi, fino a molto mossi il mar Ligure e il Tirreno. Le temperature in lieve aumento al Nord-Ovest, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Clima mite con valori pomeridiani per lo più tra 19 e 23 gradi. Qualche punta fino a 24-25 gradi. Domenica il rapido passaggio di un nucleo di aria più fresca darà origine a instabilità con rischio di rovesci e locali temporali sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. Nel resto d’Italia, soprattutto al Nord, giornata in prevalenza soleggiata. Sarà una domenica ventosa in molte regioni del Centro-Sud per venti più freschi settentrionali. Questi venti determineranno una diminuzione delle temperature: calo più evidente sulle regioni orientali della Penisola.