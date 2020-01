Weekend con clima primaverile sull'Italia

Durante il weekend la nostra penisola sarà interessata da venti miti occidentali che apporteranno anche aria umida e nubi sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico della penisola. Le temperature resteranno ovunque superiori alla norma; sulle pianure del Nord il tempo sarà a tratti nebbioso. Lunedì si assisterà ad un temporaneo ulteriore rinforzo dell’alta pressione, che si accompagnerà ad un afflusso di masse d’aria eccezionalmente miti verso il nostro Paese. La situazione inizierà a cambiare da martedì per l’arrivo di un fronte freddo sulle regioni settentrionali: i venti si intensificheranno su tutte le regioni e l’aria fredda che segue la perturbazione favorirà entro mercoledì un brusco calo delle temperature, più sensibile sulle regioni orientali e al Sud.

Prenotazioni meteo per sabato. Sabato sul settore adriatico centrale, su Puglia, Calabria ionica e settori orientali di Sicilia e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato. Al mattino ampie zone di sereno anche sulle Alpi, ma con successivo aumento della nuvolosità. Nelle restanti regioni cielo molto nuvoloso, con possibilità di deboli piogge o pioviggini su Liguria, bassa Val Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Deboli nevicate in alta Valle d’Aosta, ma solo sopra 2000 m. Dalla sera tendenza a rasserenamenti sulle pianure del Nord-Ovest. Temperature minime in generale rialzo. Massime in leggera diminuzione al Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove, con valori sempre oltre la norma. Venti: moderati di Libeccio sul Mar Ligure, deboli altrove. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 75).

Previsioni meteo per domenica. Domenica al mattino nubi basse e nebbie diffuse sulla Valle Padana. Cielo grigio anche sulle regioni del versante tirrenico, tempo più soleggiato sulle isole e sulle regioni adriatiche. Nubi in aumento sulle Alpi. Nel pomeriggio temporaneo diradamento delle nebbie al Nord, nuvolosità in addensamento sulle aree alpine di confine, associate a precipitazioni sparse, nevose soltanto sopra 2000-2200 metri. Persiste una nuvolosità estesa sulle regioni tirreniche e sul Levante Ligure, ma senza piogge di rilievo. Temperature in leggero aumento con valori superiori alla norma. Venti; in generale deboli; moderati occidentali sulle isole con locali rinforzi in Sardegna e sul Canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty Images