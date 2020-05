Vortice in allontanamento da giovedì

Un vortice di basa pressione raggiungerà l'Italia tra martedì e mercoledì, coinvolgendo soprattutto il Centro-Sud, dove porterà piogge e temporali localmente anche forti. Nei giorni successivi tenderà ad allontanarsi verso la Grecia. Le previsioni per le prossime ore.

Giovedì la perturbazione tenderà ad allontanarsi gradualmente verso la Grecia, lasciando ancora condizioni di instabilità al Sud, dove saranno possibili piogge e temporali che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi soprattutto tra Calabria, Sicilia e Salento. Nel resto d’Italia la giornata trascorrerà all’insegna del tempo soleggiato.

Venerdì la giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato a parte qualche velatura in transito al Centro-Nord e qualche addensamento più compatto sui rilievi del Nord, dove nel pomeriggio non si esclude la possibilità di isolati e brevi rovesci.



Le temperature, nel frattempo, torneranno ad aumentare al Centro-Sud e ovunque raggiungeranno valori pomeridiani compresi tra i 23 e i 29 gradi. Le temperature più elevate si registreranno in Toscana, Emilia Romagna ma anche nei fondovalle alpini. Si tratta di valori massimi praticamente estivi per molte zone.